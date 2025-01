Microsoft 365 : des prix en hausse avec l’intégration de l’intelligence artificielle

Une hausse inédite en 12 ans

L’intelligence artificielle au cœur des nouveautés

Une alternative pour les abonnés existants

Pour la première fois depuis 2013, Microsoft augmente les prix de ses abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille., un outil d’intelligence artificielle intégré aux applications phares de la suite bureautique, comme Word, Excel et PowerPoint. Les nouveaux tarifs s’élèveront à 8,49 € par mois (ou 84,99 € par an) pour l’abonnement Personnel, contre 6,90 € et 69 € auparavant. L’offre Famille, permettant de couvrir jusqu’à six utilisateurs, passe à 13 € par mois ou 129 € par an, en hausse par rapport aux 9,90 € et 99 € précédents.L’assistant Copilot est la raison invoquée par Microsoft pour justifier cette augmentation.. Grâce à cette IA, les utilisateurs peuvent automatiser des tâches complexes, comme générer des présentations PowerPoint, analyser des données Excel ou synthétiser des textes dans Word.utilisables sur l’ensemble des applications Office et quelques outils Windows comme Designer et Paint. Ceux qui souhaitent un accès illimité ou plus avancé peuvent souscrire à l’offre Copilot Pro, toujours disponible séparément.Pour les utilisateurs actuels qui ne souhaitent pas bénéficier des outils IA ou payer plus cher, Microsoft propose temporairement des abonnements « classiques ».. Les abonnés devront sélectionner cette option lors de leur prochain renouvellement. Attention là aussi, ces formules ne seront accessibles que pour une durée limitée, ce qui signifie qu’elles pourraient disparaître à terme.Si Microsoft met en avant la valeur ajoutée de ses services et l’importance de l’innovation, cette hausse de prix ne fait clairement pas l’unanimité.. D’autres saluent l’intégration de l’intelligence artificielle, considérant qu’elle justifie cette révision. Pour ceux qui souhaitent éviter ces changements, des alternatives comme LibreOffice ou iWork restent disponibles. Mais pour les fidèles de la suite Microsoft, ces nouveaux tarifs semblent inévitables. Cette décision confirme en tout cas l’ambition de Microsoft de s’imposer comme un acteur majeur de l’IA dans le domaine de la productivité.Pensez aussi à guetter les promotions pour Microsoft 365 que nous relayons régulièrement dans nos colonnes