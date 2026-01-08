Le point sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et le portable au lycée

Un projet de loi en cours d’examen

Le téléphone portable banni au lycée

Une mesure politique à forte portée symbolique

En effet, malgré tous les projets et les idées, il reste la question de la mise en pratique qui s'avère impossible dans certains cas. D'ailleurs l'interdiction des portables au collège n'est en pratique pas toujours respectée faute de moyens... Qu'en sera-t-il pour le lycée ?

Le projet de loi vient d'être transmis au Conseil d’État pour un examen aujourd'hui. Le texte devrait ensuite être présenté en Conseil des ministres dans la seconde quinzaine de janvier, selon des sources proches de l’Élysée. Il se compose de deux articles, correspondant auxsouhaitées par le chef de l’État.Le premier article prévoit d’. Concrètement, les plateformes seraient tenues de mettre en place, sous peine de sanctions. Cette mesure ne manque pas de relancer le débat, récurrent mais non tranché, sur lad’un tel contrôle, ainsi que sur ses implications en matière de protection des données personnelles.Le second article s’attaque à l’usage du téléphone portable dans les lycées. Déjà interdit à l’école primaire et au collège depuis 2018,, y compris pendant les temps de pause.Il s'agit deliée aux écrans et, propice à la concentration et aux interactions sociales. L’exécutif s’appuie notamment sur plusieurs rapports et travaux scientifiques pointant les effets négatifs d’une exposition prolongée aux écrans sur la santé mentale, le sommeil et les capacités d’apprentissage des adolescents.Ces annonces interviennent dans un contexte politique très tendu. Le gouvernement cherche à inscrire son action dans une logique de protection de l’enfance, un thème consensuel seulement en apparence.Du côté des plateformes numériques,. Quant aux communautés éducatives, elles s’interrogent déjà sur les modalités pratiques d’un contrôle effectif des téléphones au lycée. Les syndicats de l'enseignement dénoncent quant à eux une impossibilité matérielle au vu du manque de budget.