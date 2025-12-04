Pour l'ANSSI, la menace du siècle passe par les smartphones

Une menace en forte augmentation depuis trois ans

Depuis 2022,Les attaquants exploitent de multiples vecteurs : réseaux mobiles, Wi-Fi, Bluetooth ou NFC. Ces technologies, omniprésentes et parfois vulnérables, permettent d’intercepter des données, de modifier des communications, ou encore de déployer des logiciels espions sophistiqués.: des failles ditesdans les systèmes d’exploitation ou les applications suffisent à infecter l’appareil. Leur sophistication et leur discrétion posent un défi majeur : il existe très peu de solutions permettant de les détecter, compliquant considérablement les investigations techniques.En parallèle,, fondées sur des malwares peu évolués et des techniques d’ingénierie sociale. Le but reste le même :qui pourront ensuite servir à mener des campagnes de phishing, accéder à des systèmes d’information sensibles et usurper une identité ou contourner une sécurité. Ce ciblage opportuniste touche aussi bien les particuliers que les organisations, qu’importe leur secteur ou leur localisation géographique.. Depuis les années 2010, ces sociétés commercialisent des outils d’espionnage extrêmement avancés, capables de cibler des smartphones à grande échelle.Elles fournissent ces technologies à des États qui ne disposent pas de telles capacités ou souhaitent masquer leurs traces., une dissémination incontrôlée de logiciels espions et un risque accru de compromission massive. Pour contrer ces dérives, les États doivent agir. La France, par exemple, collabore avec d’autres pays dans le cadre duafin de lutter contre l’usage irresponsable de ces outils commerciaux.Les États doivent encadrer et surveiller l’usage des technologies offensives commercialisées. Les éditeurs de logiciels et organismes internationaux doivent continuer àLes constructeurs de smartphones doivent rpour améliorer la détection des attaques. Les employeurs doivent adopter des politiques de sécurité adaptées pour les flottes de mobiles professionnels. Les utilisateurs, enfin, doivent appliquer despour limiter les risques. Bref la liste est longue et tout le monde est concerné.: mettre à jour régulièrement son téléphone, éviter les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés, limiter les applications installées, utiliser des mots de passe robustes ou encore surveiller les permissions accordées aux apps.