Réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans : où en est la France ?

Sur le fond, l’idée progresse dans l’opinion : limiter l’accès aux réseaux sociaux, retarder l’exposition aux contenus toxiques, freiner le cyberharcèlement. Mais sur la forme, la France se heurte à un principe de réalité : dans le marché numérique européen, les règles structurantes se jouent au niveau de l’UE.



Ce débat s’inscrit dans une dynamique beaucoup plus large. À Bruxelles, la Commission européenne travaille depuis 2025 sur un prototype d’application de vérification d’âge permettant de prouver une majorité sans révéler d’informations personnelles sensibles, un dispositif testé notamment en France.



En parallèle, l’Union européenne intensifie la pression sur certaines industries où le contrôle d’âge est central, comme l'accès à des contenus adultes: la Commission a ainsi ouvert des enquêtes contre plusieurs sites pour non-conformité présumée au DSA sur la protection des mineurs.

La mesure prend la forme d’une proposition de loi, qui est examinée depuis le 13 janvier. L’objectif initial était clair :. Mais en pratique cela s'annonce un peu plus compliqué.L'approche reprend une idée régulièrement mise en avant par le gouvernement : fixer une forme de, sur le modèle de ce qui existe déjà dans d’autres domaines (jeux d’argent, alcool, etc.), afin de limiter l’exposition précoce aux contenus nocifs, au cyberharcèlement et aux mécanismes d’addiction.Mais avant même les débats parlementaires, le texte a été fragilisé. Dans un avis rendu le 8 janvier,. Au cœur de la critique : l’idée d’imposer directement aux géants du numérique une obligation de contrôle d’âge.Depuis le(DSA),Le Conseil d’État reconnaît que la France peut légiférer sur l’accès des mineurs à certains contenus, mais considère qu’Il estime également lades plateformes concernées, au risque de bloquer l’accès à des services pour lesquelsparticulier n’est démontré pour la santé ou la sécurité des mineurs.Par conséquent,. La promesse politique d’une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans reste dans le texte, mais l’application concrète devient beaucoup plus floue.ans les faits, l’enjeu n’est pas seulement juridique : il est technique. Un contrôle d’âge réellement efficace implique soit des documents d’identité, soit une solution tierce, soit des méthodes d’estimation… toutes contestées pour des raisons de vie privée, de fiabilité ou de contournement facile.En parallèle, l’exécutif pousse son propre agenda, avec une entrée en vigueur évoquée pour la rentrée scolaire 2026, le sujet étant régulièrement associé à d’autres mesures sur l’encadrement du numérique chez les jeunes.