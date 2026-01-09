Pourquoi Google rend gratuites certaines fonctions IA clés dans Gmail ?

Aide à la rédaction des e-mails

L’utilisateur peut ensuite affiner le message grâce à plusieurs options :

• Formalize pour un ton plus professionnel,

• Elaborate pour développer le contenu,

• Shorten pour aller à l’essentiel,

• Polish, qui améliore un texte déjà rédigé.

Des réponses suggérées plus intelligentes et personnalisées

Des résumés IA pour les longues discussions

Un déploiement progressif, avant une nouvelle « AI Inbox »

Qu'en penser ?



Cette fonctionnalité est actuellement réservée aux Trusted Testers, avant un déploiement plus large prévu dans le courant de l’année. Avec ces évolutions, Google confirme sa volonté de faire de Gmail un outil de tri, de synthèse et d’assistance proactive, où l’IA ne se contente plus de répondre, mais aide à prioriser et structurer l’information.

. Cet outil permet de rédiger un e-mail complet à partir d’un simple prompt, à la manière des outils d’écriture intégrés à Apple Intelligence. La fonction est disponible sur le web, Android et iOS, et s’active via une icône de stylo accompagnée d’un badge IA dans l’interface de rédaction.Contrairement aux réponses génériques proposées jusqu’ici, cette version analyse le contexte de la conversation et s’adapte au style d’écriture habituel de l’utilisateur.Troisième fonctionnalité rendue gratuite :Lors de l’ouverture d’un échange particulièrement dense, Gmail peut afficher en haut de l’écran une carte de synthèse listant, sous forme de puces, les points clés abordés. Un gain de temps appréciable pour rattraper une conversation sans relire des dizaines de messages, notamment dans un cadre professionnel ou associatif.Ces trois fonctions sont en cours de déploiement aujourd’hui pour les comptes personnels.. Toutefois, google ne précise pas encore de calendrier pour l’Europe ou la France.Cette annonce intervient alors que, attendue dans les prochains mois. Cette vue alternative, proposée aux côtés de la boîte de réception classique, offrira un briefing personnalisé, mettant en avant les informations importantes sans ouvrir chaque message.La future AI Inbox intégrera notamment : une section de(Suggested to-dos) listant factures,, un espace (Topics to catch up on), qui apporte du contexte aux messages importants mais non urgents.