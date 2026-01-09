EchoFinder : l’échographie autonome (IA) arrive à bord de l’ISS !

Se préparer aux missions lointaines

L’objectif est de rendre l’échographie autonome, afin que l’astronaute soit capable de la réaliser sans expertise médicale et sans assistance depuis la Terre

Un geste médical guidé comme un jeu vidéo

Des applications bien au-delà de l’espace

On parle d’un protocole autonome pour l’échographie, ce qui intéresse directement les déserts médicaux

J’aime les expériences médicales parce qu’elles vont avoir un impact direct dans les prochaines années

Depuis plus de quarante ans,. Jusqu’ici, les examens sont réalisés sous le guidage vocal d’un expert resté au sol, une méthode efficace mais fortement dépendante des communications. EchoFinder entend, afin de permettre aux équipages de réaliser eux-mêmes des examens fiables, même sans formation médicale spécifique.Sur Mars, les communications peuvent subir jusqu’à 22 minutes de délai aller, rendant toute télé-assistance médicale impossible. EchoFinder a été pensé précisément pour ces scénarios., explique Aristée Thévenon, ingénieur biomédical au MEDES.Concrètement, l’astronaute est guidé par une interface projetée sur une tablette.. Un approche proche du... jeu vidéo !: elle reconnaît l’organe en temps réel et valide automatiquement la qualité de l’image. Lorsqu’un encadré vert apparaît, l’image est jugée exploitable et sauvegardée. Ce système garantit un diagnostic fiable, même entre les mains d’un utilisateur novice, tout en réduisant drastiquement le temps d’examen. Là où une échographie guidée depuis la Terre pouvait prendre plusieurs minutes, EchoFinder permet d’obtenir une image en une vingtaine de secondes., souligne Jérôme Daniel, responsable de l’expérience au CNES. Le dispositif pourrait aussi être utilisé dans des environnements isolés ou confinés, comme des stations scientifiques reculées ou des sous-marins.. En testant EchoFinder à bord de l’ISS, la France contribue ainsi à préparer la médecine des futures missions spatiales… tout en ouvrant la voie à des solutions innovantes pour la santé sur Terre.