Lisen : Câbles 240W, supports et batteries, l'offensive sur la charge rapide à petit prix

On en dit quoi ?



Lisen propose une gamme plutôt cohérente, positionnée sur le rapport qualité-prix franchement attractif. Le câble 240W représente une alternative économique pour les possesseurs de MacBook récents. Le chargeur rétractable répond à un vrai besoin d'organisation dans une voiture. Ces accessoires remplissent leur fonction sans prétention, avec des limitations connues, mais à ce niveau de prix, difficile d'en demander davantage.