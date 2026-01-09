Lisen : Câbles 240W, supports et batteries, l'offensive sur la charge rapide à petit prix
La marque Lisen poursuit son expansion sur Amazon avec une stratégie assumée : des spécifications élevées pour des tarifs franchement contenus. Quatre accessoires de charge et de fixation sont passés entre nos mains. Tour d'horizon rapide.
Ce câble USB-C vers USB-C de 2 mètres affiche une capacité de charge de 240W, conforme à la norme Power Delivery 3.1. Une puissance surdimensionnée pour les smartphones actuels, y compris les Samsung Galaxy S25 Ultra ou iPhone 16, qui n'exploitent bien sûr qu'une fraction de cette capacité. L'intérêt se situe du côté des ordinateurs portables gourmands, comme les MacBook Pro 16 pouces et leurs 140W requis, puis vous aurez toujours de la marge.
La construction en nylon tressé et les connecteurs en zinc inspirent confiance côté durabilité. En revanche, le débit de données plafonne à 480 Mbps, soit de l'USB 2.0. Ce câble se destine exclusivement à la charge : inutile d'y brancher un SSD externe ou un écran. À moins de 10 euros, c'est une option correcte pour le sac d'ordinateur.
Ce support magnétique propose une fixation par ventouse pour le tableau de bord ou le pare-brise, complétée par un bras ajustable en aluminium. Lisen évoque une
La tête magnétique intègre 24 aimants N52, une densité suffisante pour maintenir les modèles les plus lourds, type Pro Max, même sur route dégradée. Le bras offre de multiples angles sans obstruer la visibilité. La résistance annoncée de -20°C à 50°C reste à confirmer sur les tableaux de bord texturés, où les ventouses perdent souvent en adhérence avec le temps. Notons quand même que le produit est fourni avec une petite plaque autocollante qui permet de le fixer en réalité un peu partout.
Ce chargeur allume-cigare intègre un câble USB-C rétractable de 80 cm, mais aussi un câble Lightning si vous êtes du genre vintage. Le mécanisme d'enrouleur automatique permet de ranger le câble quand il n'est pas utilisé.
La puissance de 69W correspond au total cumulé des différents ports : le câble rétractable et les ports additionnels USB-A et USB-C. Le câble intégré délivre environ 30W en charge seule, de quoi alimenter un smartphone moderne tout en branchant une tablette sur les autres ports. Le boîtier en alliage d'aluminium favorise la dissipation thermique, un point à surveiller sur ce type d'accessoire compact.
Cette batterie MagSafe de 5 000 mAh mise sur la compacité. Avec moins d'un centimètre d'épaisseur et 106 grammes sur la balance, elle se positionne parmi les plus fines du marché dans cette catégorie.
La charge sans fil atteint 15W en MagSafe, alors que la sortie filaire USB-C monte à 18W en Power Delivery. Lisen précise quand même que les coques trop épaisses ou non compatibles MagSafe peuvent réduire la vitesse de charge et provoquer une surchauffe. À 29,99 euros, c'est une batterie d'appoint pensée pour dépanner sur une demi-journée, pas pour les longs trajets. Sa fiche Amazon est par ici.
Lisen propose une gamme plutôt cohérente, positionnée sur le rapport qualité-prix franchement attractif. Le câble 240W représente une alternative économique pour les possesseurs de MacBook récents. Le chargeur rétractable répond à un vrai besoin d'organisation dans une voiture. Ces accessoires remplissent leur fonction sans prétention, avec des limitations connues, mais à ce niveau de prix, difficile d'en demander davantage.
Câble USB-C 240W : de la puissance, mais pas de débit
Support voiture MagSafe
Chargeur auto rétractable 69W : moins de câbles qui traînent
Batterie externe 5 000 mAh : l'ultra slim
On en dit quoi ?
