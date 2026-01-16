Ces ongles numériques changent de couleur via l'iPhone

Une manucure qui s’adapte à votre journée

c’est la beauté à la demande. Une première dans la mode numérique, et une alternative non chimique et cruelty-free

Un kit complet, prêt à l’emploi

qu'en penser ?



Avec l’essor de l’IA et des accessoires connectés dans la mode, iPolish illustre une tendance de fond : une beauté plus flexible, personnalisable et instantanée. Fini les choix définitifs et les flacons oubliés au fond d’un tiroir. Désormais, la manucure devient aussi changeante que le style vestimentaire — et entièrement pilotée depuis un smartphone.

Le concept repose sur des ongles en acrylique à coller, associés à une application mobile et à un petit appareil baptisé. Il suffit ensuite de placer l’ongle dans la baguette électronique, de la taille d’une batterie externe, pour voir la couleur se transformer en quelques secondes.Grâces aux prothèses iPolish,. Les ongles afficheraient une durabilité comparable à celle des press-ons classiques, jusqu’à la repousse naturelle de l’ongle (il faudrait alors faire une dépose et les replacer, puisqu'ils sont réutilisables). Pour Lance Littell, vice-président senior d’iPolish,Le kit iPolish comprend tout le nécessaire : des prothèses ongulaires en plusieurs tailles,(qui ressemble à un briquet), de la colle, un top coat transparent à séchage rapide. On trouve aussi les outils de préparation habituels (repousse-cuticules, lime, lingettes). L’accès à l’application se fait via un(Long Squoval et Medium Ballerina) au prix de 95 dollars, tandis que les jeux de remplacement débutent à 6 dollars. La marque précise que les ongles sont, mais recommande aux personnes porteuses de dispositifs médicaux électroniques ou présentant des sensibilités particulières de consulter un professionnel de santé.