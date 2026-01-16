Ces ongles numériques changent de couleur via l'iPhone
Par Laurence - Publié le
La technologie s’invite désormais jusque sur le bout des doigts. Et la marque américaine de beauty-tech iPolish l'a bien compris. D'ailleurs à l'occasion du CES 2026, elle a présenté ce qu’elle décrit comme les premiers ongles numériques à couleur changeante au monde. Une promesse séduisante : pouvoir changer la couleur de ses ongles à volonté, sans vernis, sans dissolvant et sans temps de séchage.
Le concept repose sur des ongles en acrylique à coller, associés à une application mobile et à un petit appareil baptisé Magic Wand. Depuis l’app, l’utilisateur peut choisir parmi plus de 400 teintes. Il suffit ensuite de placer l’ongle dans la baguette électronique, de la taille d’une batterie externe, pour voir la couleur se transformer en quelques secondes.
Grâces aux prothèses iPolish, on pourra changer la couleur de ses ongles au bouts quelques minutes, plusieurs heures ou plusieurs jours. Les ongles afficheraient une durabilité comparable à celle des press-ons classiques, jusqu'à la repousse naturelle de l'ongle (il faudrait alors faire une dépose et les replacer, puisqu'ils sont réutilisables). Pour Lance Littell, vice-président senior d'iPolish, c'est la beauté à la demande. Une première dans la mode numérique, et une alternative non chimique et cruelty-free.
Le kit iPolish comprend tout le nécessaire : des prothèses ongulaires en plusieurs tailles, la fameuse Magic Wand avec câble USB-C (qui ressemble à un briquet), de la colle, un top coat transparent à séchage rapide. On trouve aussi les outils de préparation habituels (repousse-cuticules, lime, lingettes). L’accès à l’application se fait via un QR code inclus.
Proposé en précommande, le kit est disponible en deux formes (Long Squoval et Medium Ballerina) au prix de 95 dollars, tandis que les jeux de remplacement débutent à 6 dollars. La marque précise que les ongles sont non toxiques, mais recommande aux personnes porteuses de dispositifs médicaux électroniques ou présentant des sensibilités particulières de consulter un professionnel de santé.
Avec l’essor de l’IA et des accessoires connectés dans la mode, iPolish illustre une tendance de fond : une beauté plus flexible, personnalisable et instantanée. Fini les choix définitifs et les flacons oubliés au fond d’un tiroir. Désormais, la manucure devient aussi changeante que le style vestimentaire — et entièrement pilotée depuis un smartphone.
Une manucure qui s’adapte à votre journée
c’est la beauté à la demande. Une première dans la mode numérique, et une alternative non chimique et cruelty-free.
Un kit complet, prêt à l’emploi
qu'en penser ?
