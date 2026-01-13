Brevets en baisse : Apple innove-t-elle moins qu’avant ?

Un ralentissement qui dépasse le seul cas d’Apple

D’après l'Ce recul fait perdre deux places à Apple dans le classement annuel des 50 plus grands détenteurs de brevets aux États-Unis, où la firme se classe désormais sixième.En 2025, le nombre total de brevets délivrés aux États-Unis s’est établi à 323 272, en recul de moins de 1 % par rapport à l’année précédente. La chute est en revanche plus marquée du côté des demandes de brevets, en baisse de 9 %, à 393 344 dossiers, leur plus bas niveau depuis 2019 après un pic historique en 2024.Selon l', notamment le traitement des données numériques et la transmission de données, qui représentent traditionnellement une part importante des brevets déposés par les grands acteurs de la tech.Google recule également dans le classement, tandis que Nvidia, pourtant au cœur de la révolution de l’IA, n’a pas reçu suffisamment de brevets américains pour figurer dans le Top 50 cette année.Ce ralentissement intervient alors que, ce qui allonge mécaniquement les délais de délivrance. Les entreprises américaines restent majoritaires en nombre de brevets accordés, mais leur total a tout de même chuté de plus de 5 % en 2025, tandis que plusieurs groupes asiatiques ont, à l’inverse, renforcé leur présence.Dans ce contexte,, soit plus de 2 % de l’ensemble des brevets délivrés aux États-Unis en 2025. Le fondeur, partenaire clé d’Apple pour ses puces, arrive en deuxième position avec 4 194 brevets, suivi de Qualcomm avec 3 749.À l’inverse, certaines entreprises ont progressé fortement dans le classement., portées par des innovations liées aux infrastructures informatiques, au stockage d’énergie et aux systèmes automobiles. L’IA et les technologies de batteries figurent parmi les principaux axes de recherche en 2025.Si la baisse du nombre de brevets accordés à Apple ne remet pas en cause sa capacité d’innovation, elle illustre undans un paysage technologique mondial de plus en plus concurrentiel — et un recentrage possible vers des développements plus ciblés, plutôt que vers une accumulation massive de dépôts.