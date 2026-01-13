Brevets en baisse : Apple innove-t-elle moins qu’avant ?
Apple a enregistré un net ralentissement de son activité en matière de brevets aux États-Unis en 2025, selon les données publiées par IFI CLAIMS Patent Services, spécialiste de l’analyse des dépôts de propriété intellectuelle. Une évolution notable pour Cupertino, à l’heure où ses investissements dans l’intelligence artificielle, les puces maison et les logiciels continuent pourtant de s’intensifier.
D’après l'IFI, Apple s’est vu accorder 2 722 brevets américains en 2025, contre 3 082 en 2024, soit une baisse d’environ 12 % sur un an. Ce recul fait perdre deux places à Apple dans le classement annuel des 50 plus grands détenteurs de brevets aux États-Unis, où la firme se classe désormais sixième.
La baisse observée chez Apple s’inscrit dans un contexte plus large de ralentissement des dépôts de brevets à l’échelle nationale. En 2025, le nombre total de brevets délivrés aux États-Unis s’est établi à 323 272, en recul de moins de 1 % par rapport à l’année précédente. La chute est en revanche plus marquée du côté des demandes de brevets, en baisse de 9 %, à 393 344 dossiers, leur plus bas niveau depuis 2019 après un pic historique en 2024.
Selon l'IFI, cette contraction concerne plusieurs domaines technologiques clés, notamment le traitement des données numériques et la transmission de données, qui représentent traditionnellement une part importante des brevets déposés par les grands acteurs de la tech.
Apple n’est pas la seule entreprise touchée. Google recule également dans le classement, tandis que Nvidia, pourtant au cœur de la révolution de l’IA, n’a pas reçu suffisamment de brevets américains pour figurer dans le Top 50 cette année.
Ce ralentissement intervient alors que l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) continue de faire face à un retard de plus de 1,2 million de demandes, ce qui allonge mécaniquement les délais de délivrance. Les entreprises américaines restent majoritaires en nombre de brevets accordés, mais leur total a tout de même chuté de plus de 5 % en 2025, tandis que plusieurs groupes asiatiques ont, à l’inverse, renforcé leur présence.
Dans ce contexte, Samsung conserve la première place pour la quatrième année consécutive avec 7 054 brevets américains, soit plus de 2 % de l’ensemble des brevets délivrés aux États-Unis en 2025. Le fondeur TSMC, partenaire clé d’Apple pour ses puces, arrive en deuxième position avec 4 194 brevets, suivi de Qualcomm avec 3 749.
À l’inverse, certaines entreprises ont progressé fortement dans le classement. Dell et Toyota gagnent respectivement huit et six places, portées par des innovations liées aux infrastructures informatiques, au stockage d’énergie et aux systèmes automobiles. L’IA et les technologies de batteries figurent parmi les principaux axes de recherche en 2025.
Si la baisse du nombre de brevets accordés à Apple ne remet pas en cause sa capacité d’innovation, elle illustre un changement de dynamique dans un paysage technologique mondial de plus en plus concurrentiel — et un recentrage possible vers des développements plus ciblés, plutôt que vers une accumulation massive de dépôts.
