Insta360 dévoile les webcams Link 2 Pro et 2C Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
Insta360 présente au CES 2026 deux nouvelles webcams haut de gamme. Les Link 2 Pro et Link 2C Pro embarquent un capteur plus grand et des fonctions IA pour offrir une qualité d'image qui se rapproche des caméras dédiées. Prix : 270 € et 220 €.
Un capteur bien plus grand
La vraie différence avec les modèles précédents se situe au niveau du capteur. L'Insta360 Link 2 Pro embarque un capteur de type 1/1.3 pouce avec double ISO natif, soit 2,23 fois la surface photosensible de la Link 2 standard. Concrètement, cela permet de capter plus de lumière et d'obtenir une image plus propre en conditions de faible luminosité, un point faible récurrent des webcams classiques. La résolution reste en 4K à 30 images par seconde, mais le système de mise au point baptisé True Focus promet un autofocus plus réactif grâce à la détection de phase.
Côté audio, Insta360 a revu sa copie avec un double microphone qui combine captation omnidirectionnelle et directionnelle. Le tout fonctionne avec une technologie de beamforming, qui concentre la captation sur votre voix tout en atténuant les sons venant d'ailleurs, et une réduction de bruit par IA qui s'adapte en temps réel à l'environnement.
Deux modèles, une vraie différence
La Link 2 Pro conserve le gimbal 2 axes qui a fait le succès de la gamme. L'appareil suit vos mouvements grâce à un tracking IA et peut basculer entre un mode solo ou groupe. La Link 2C Pro, elle, se passe de ce système mécanique et utilise un recadrage numérique adaptatif. Elle coûte 50 € de moins, à 220 € contre 270 € pour la version avec gimbal.
Les deux modèles partagent les mêmes fonctions créatives : écran vert en un clic, préréglages de scènes personnalisables, HDR pour équilibrer les hautes lumières et les ombres. Bonne nouvelle pour les streamers : la compatibilité native avec l'Elgato Stream Deck permet de contrôler la caméra sans passer par le logiciel.
On en dit quoi ?
C'est intéressant de voir Insta360 monter en gamme avec un capteur qui se rapproche de ce qu'on trouve sur certains appareils photos compacts. Le gain en basse lumière devrait être perceptible pour tous ceux qui font des visios depuis un bureau mal éclairé. Reste à voir si le prix de 270 € se justifie face à une Logitech Brio 4K ou à la solution radicale qui consiste à utiliser un vrai appareil photo en webcam. Pour ceux qui veulent une solution clé en main sans se prendre la tête avec des câbles HDMI et des logiciels de capture, la Link 2 Pro a des arguments en tous cas.