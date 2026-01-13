Insta360 dévoile les webcams Link 2 Pro et 2C Pro

On en dit quoi ?

C'est intéressant de voir Insta360 monter en gamme avec un capteur qui se rapproche de ce qu'on trouve sur certains appareils photos compacts. Le gain en basse lumière devrait être perceptible pour tous ceux qui font des visios depuis un bureau mal éclairé. Reste à voir si le prix de 270 € se justifie face à uneou à la solution radicale qui consiste à utiliser un vrai appareil photo en webcam. Pour ceux qui veulent une solution clé en main sans se prendre la tête avec des câbles HDMI et des logiciels de capture, la Link 2 Pro a des arguments en tous cas.