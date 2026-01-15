Vidéo, rétro et instantané : la nouvelle caméra Instax de Fujifilm arrive en Europe !

UN DESIGN DIRECTEMENT HÉRITÉ DES CAMÉRAS DES ANNÉES 60

Ainsi, Shin Udono, vice-président senior, Solutions imaging, FUJIFILM Europe ne manque pas d’en souligner les grands avantages : le mini Evo Cinema offre le meilleur des deux mondes : l’esthétique vintage d’une caméra vidéo 8 mm, combinée à toute la fonctionnalité moderne d’un appareil photo instantané hybride intégrant photo, vidéo et impression dans un seul produit unique. Le mini Evo Cinema propose une expérience photographique fluide et unique, offrant à l’utilisateur une multitude de façons de transformer des moments ordinaires en souvenirs inoubliables.

Quoi de neuf ?

• Capacité de prise de vue à distance (via l’application)

• Miroir selfie intégré et retardateur

• Écran LCD haute résolution de 1,54 pouce

• Levier d’impression

o L’appareil dispose d’un levier d’impression de style analogique – soulevez et tournez pour imprimer une photo.

• Accessoires

o Le mini Evo Cinema est livré avec un viseur et des poignées amovibles, ainsi qu’une sangle de main haut de gamme.

• USB-C & Ports USB-C et lecteur de carte Micro SD

• Flash intégré / source lumineuse continue

QU'EN PENSER ?



Avec le Mini Evo Cinema, Fujifilm ne cherche pas à rivaliser avec les caméras vidéo traditionnelles. La marque propose avant tout une expérience créative, ludique et résolument nostalgique, pensée pour le partage.

Dans un premier temps, Fuji avait indiqué une sortie au Japon à partir du 30 janvier 2026.Son design s’inspire directement de la Fujica Single-8, une caméra 8 mm commercialisée par Fujifilm au milieu des années 60.Petit changement notable par rapport aux autres Instax Mini Evo : les tirages instantanés sont désormais éjectés par le haut du boîtier, renforçant le lookde l’ensemble.Une pression courte permet de capturer une photo, tandis qu’un appui prolongé lance l’enregistrement vidéo. L’arrêt se fait automatiquement lorsque l’on relâche le bouton, un fonctionnement intuitif qui rappelle davantage une caméra qu’un appareil photo classique.Fujifilm proposechacun associé à une décennie, des années 1930 jusqu’aux années 2020. Chaque mode agit à la fois sur l’image et le son : grain prononcé et vibrations pour les années 60 façon 8 mm, couleurs et balayage rappelant les téléviseurs CRT pour les années 70, ou encore signatures sonores mécaniques imitant les caméras argentiques. L’objectif est clair : recréer une ambiance, plus qu’une image fidèle.Une fois enregistrées,Fujifilm pousse également le concept hybride jusqu’à permettre l’impression d’images fixes extraites des vidéos. Ces tirages, conçus comme de petites affiches de film, intègrent un QR code renvoyant vers la vidéo correspondante, stockée sur les serveurs de Fujifilm pendant deux ans.