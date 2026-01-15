Fujifilm dévoile l'Instax Mini Link+, une imprimante photo qui soigne les détails
Fujifilm vient d'annoncer l'Instax Mini Link+, une nouvelle imprimante photo portable pour smartphone. Au programme : un design revu, l'USB-C enfin, et une qualité d'impression améliorée pour le texte et les graphiques. Sortie prévue le 28 janvier à 149 euros.
L'Instax Mini Link+ abandonne les courbes de ses prédécesseurs pour adopter un look plus industriel. Le boîtier noir arbore un accent orange qui lui donne un côté un peu plus sérieux. Fujifilm a aussi ajouté deux points d'attache pour une dragonne, fournie dans la boîte avec une boucle métallique. Côté dimensions, on reste sur du compact : 86,7 x 33,4 x 128 mm pour 240 grammes sans le film. Et surtout, le port micro-USB disparaît enfin au profit de l'USB-C. Il était temps.
C'est là que le Link+ s'améliore le plus. Fujifilm a bossé sur le traitement d'image pour améliorer la netteté des tirages, surtout quand il y a du texte ou des illustrations. Le nouveau mode Design Print promet des détails plus fins qu'avant, ce qui devrait plaire à ceux qui impriment des citations Pinterest ou des mèmes. La résolution reste néanmoins à 318 dpi, le temps d'impression tourne autour de 15 secondes, et la batterie permet toujours une centaine de tirages par charge. L'application s'enrichit d'un mode Simulation pour visualiser le rendu avant d'appuyer sur le bouton, et d'un mode Multiple Print pour enchaîner jusqu'à 10 photos d'affilée.
L'Instax Mini Link+ est déjà disponible en précommande en France au tarif de 149 euros, avec des livraisons prévues à partir du 28 janvier. C'est plus cher que le Link 3, mais Fujifilm positionne clairement ce modèle comme le haut de gamme de sa gamme d'imprimantes Instax Mini.
C'est quand même une évolution plutôt qu'une révolution. L'USB-C et la meilleure gestion du texte sont des ajouts bienvenus, mais nous n'avons pas eu l'occasion de la tester encore, hélas. Le tarif légèrement plus élevé que le Link 3 peut aussi faire tiquer, d'autant que les fonctionnalités logicielles de l'app seront aussi disponibles sur les anciens modèles on suppose. En clair, si vous avez déjà un Link 2 ou un Link 3 (qui est d'ailleurs en promo en ce moment, voir sous ce paragraphe), difficile de justifier l'upgrade. Par contre, pour une première imprimante Instax, le Link+ a des arguments.
