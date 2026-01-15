Vous êtes passé du Lydia à Sumeria ? Alors faites attention !

On en dit quoi ?



C'est quand même pénible pour les utilisateurs de l'offre gratuite. D'un côté, le rendement du compte est divisé par deux. De l'autre, ceux qui laissent dormir leur compte vont devoir payer pour ce privilège. On comprend la logique économique : avec plus de 6 millions d'utilisateurs Lydia, Sumeria doit composer avec une masse de comptes fantômes qui coûtent en infrastructure. Mais bon, difficile de ne pas remarquer que la générosité des débuts s'estompe à mesure que la néobanque cherche la rentabilité. Reste à savoir combien d'utilisateurs vont migrer vers la concurrence plutôt que de payer ou de se forcer à faire un virement tous les deux mois.