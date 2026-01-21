Digital Networks Act : l’UE renonce à taxer les géants du Net (mais pas que...)

Pas de taxe imposée à Google, Netflix ou Meta

Une réforme qui doit remplacer un cadre devenu vieillissant

Des licences radio à durée illimitée

use it or lose it

use-it-or-share-it

Une harmonisation… mais encore loin d’un vrai marché unique

Qu'en penser ?



Le Digital Networks Act est une victoire en demi-teinte pour les opérateurs. Si l'horizon s'éclaircit sur la gestion des fréquences et le déploiement technique, l'absence de taxe GAFAM reste une pilule amère à avaler pour ce secteur.



En choisissant la prudence face aux géants américains, l'UE privilégie la paix diplomatique et le pouvoir d'achat des utilisateurs au risque de freiner la puissance de frappe de ses propres champions. Le texte entre maintenant dans l'arène du Parlement européen : la question est de savoir si les députés auront la volonté de muscler un projet qui, pour l'heure, ressemble plus à une mise à jour nécessaire qu'à une révolution industrielle.

C’est le gros morceau et probablement la plus grosse frustration côté opérateurs :. Depuis plusieurs années, les télécoms européens militent pour une juste contribution (fair share) des géants du numérique — Google, Netflix, Meta, Amazon… —Or,: pas d’obligation, mais un cadre de coopération volontaire entre opérateurs et plateformes, sous la supervision de régulateurs (et potentiellement de BEREC comme facilitateur). Cette décision confirme un mouvement déjà pressenti :, mais sans relancer une guerre frontale avec les géants américains du numérique sur un mécanisme assimilable à une r: redonner de l’oxygène à un secteur, qui réclame depuis des années plus de visibilité, alors que l’Europe vise une bascule vers la fibre et la 5G à grande échelle, tout en(câbles sous-marins, résilience, cybersécurité).Mais le DNA arrive dans un paysage déjà très encadré par le Code européen des communications électroniques, adopté en 2018, qui lui-même consolidait des directives héritées des années 2000. Autrement dit, l’Union européenne va devoir faire le ménage et r, un sujet central pour les opérateurs mobiles. Selon, la Commission propose que les opérateurs puissent bénéficier de droits d’utilisation du spectre à durée illimitée, plutôt que des autorisations renouvelées tous les 20 ans (au minimum aujourd’hui).L’idée est d'. Le texte prévoit néanmoins des garde-fous de type(ou), pour éviter la thésaurisation de fréquences.Sur le papier,: autorisations, obligations, conditions d’entrée sur le marché, cohérence des obligations imposées aux opérateurs dominants… Un point clé, car l’Europe reste un, avec des logiques nationales et des régulateurs qui appliquent parfois des doctrines différentes. Pour de nombreux observateurs,: il pousse dans la direction d’un marché plus intégré, mais prudente.Au-delà des débats institutionnels, le Digital Networks Act touche aussi à des sujets très concrets, comme l', une meilleure visibilité sur le switch-off du cuivre (avec flexibilité sur les calendriers selon les pays), ou encore le renforcement des discussions autour de la résilience des infrastructures, notamment les câbles sous-marins, devenus un point de vulnérabilité stratégique en EuropeL’objectif est de permettreà l’heure où les infrastructures numériques sont devenues un levier de souveraineté autant qu’un enjeu économique.