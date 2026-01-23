Off 2 transforme votre iPhone en compagnon de vol, et ça marche même sans Internet
Par Vincent Lautier - Publié le
Un lecteur de Mac4ever, pilote de ligne, a développé une application iOS qui rend votre iPhone un peu plus utile pendant un vol, sans aucune connexion Internet. Off 2 affiche votre position sur un globe 3D, calcule l'heure d'arrivée et permet même de discuter avec d'autres passagers dans l'avion.
Philippe Le Gall est pilote de ligne depuis 25 ans. Il avait en tête depuis longtemps l'idée d'une application qui rendrait les iPhone et iPad un peu plus utiles en avion, même sans WiFi. Mais entre le manque de temps et les compétences techniques complexes à acquérir, le projet n'avançait pas trop. Jusqu'à récemment, où il a découvert les outils de coding par IA. Aujourd'hui au chômage, il a pu en profiter pour concrétiser son projet et lancer Off 2 sur l'App Store. L'application est disponible à 4,99 euros et fonctionne sur iPhone, iPad et même bientôt sur Apple Watch.
Le principe d'Off 2 est en fait assez simple, l'idée est de transformer votre appareil Apple en compagnon de vol intelligent, sans avoir besoin de la moindre connexion à Internet. L'application affiche votre position en temps réel sur un joli globe terrestre interactif, avec la ligne jour-nuit qui se dessine au fur et à mesure du vol. Vous pouvez aussi suivre votre trajet, voir la distance restante jusqu'à votre destination et obtenir une estimation précise de votre heure d'arrivée.
Pour réussir à se localiser, l'application utilise plusieurs sources en fonction de ce qui lui est disponible. En priorité, l'application peut tenter de se connecter au système GPS de l'avion si la compagnie le propose (des discussions sont d'ailleurs en cours avec plusieurs compagnies aériennes). Sinon, elle utilise le GPS interne de votre iPhone, ou même la position partagée par d'autres utilisateurs d'Off 2 à proximité grâce au Bluetooth. Cette dernière option est par exemple pratique si vous êtes assis en plein milieu de la cabine, là où le signal GPS passe mal.
L'une des fonctionnalités les plus sympas d'Off 2 est la possibilité d'envoyer des messages aux autres passagers qui utilisent l'application, sans aucune connexion Internet. Le système utilise le WiFi et le Bluetooth en peer-to-peer pour créer un réseau local entre chaque appareil. Vous pouvez donc envoyer des messages publics, privés, ou même créer des groupes.
L'application affiche aussi en permanence l'heure locale de votre position actuelle, qui évolue au fil du vol jusqu'à correspondre au fuseau horaire de votre destination, ce qui peut être à la fois rigolo et perturbant sur un très long vol, mais ça reste pratique pour mettre à l'heure sa montre avant l'atterrissage. Et si vous êtes vous-même pilote ou passionné d'aviation, un mode avancé est même disponible en achat intégré. Il ajoute des informations techniques comme l'affichage UTC, le calcul de l'angle de descente ou la possibilité d'importer un plan de vol complet.
Philippe Le Gall travaille aussi sur une version native pour Apple Watch, et envisage même une version Android pour plus tard. L'application est déjà traduite en 19 langues, comme quoi il a une vraie ambition internationale. Les termes aéronautiques sont par contre toujours en anglais, comme c'est la norme dans l'aviation.
C'est le genre d'application de niche qui répond soit à un vrai besoin, soit à l'envie des curieux d'en savoir plus sur leurs vols. Qui n'a pas vécu ce moment où on regarde par le hublot en se demandant où on se trouve exactement, ou combien de temps il reste avant l'atterrissage ? Off 2 répond à ces questions de façon sympathique, avec un globe 3D qui a quand même plus de classe que l'écran du siège devant vous. En plus de ça, le fait que l'application ait été développée par un vrai pilote de ligne apporte une crédibilité au projet. À 4,99 euros, le prix reste acceptable pour les voyageurs réguliers.
Envie de tester Off 2 gratuitement ? Les 5 premiers lecteurs qui commentent cette actualité avant ce dimanche soir, en nous précisant que ça les intéresse, recevront un code promo par e-mail pour télécharger l'application gratuitement !
Un pilote au chômage et une idée de longue date
Philippe Le Gall est pilote de ligne depuis 25 ans. Il avait en tête depuis longtemps l'idée d'une application qui rendrait les iPhone et iPad un peu plus utiles en avion, même sans WiFi. Mais entre le manque de temps et les compétences techniques complexes à acquérir, le projet n'avançait pas trop. Jusqu'à récemment, où il a découvert les outils de coding par IA. Aujourd'hui au chômage, il a pu en profiter pour concrétiser son projet et lancer Off 2 sur l'App Store. L'application est disponible à 4,99 euros et fonctionne sur iPhone, iPad et même bientôt sur Apple Watch.
Une application qui fonctionne vraiment hors ligne
Le principe d'Off 2 est en fait assez simple, l'idée est de transformer votre appareil Apple en compagnon de vol intelligent, sans avoir besoin de la moindre connexion à Internet. L'application affiche votre position en temps réel sur un joli globe terrestre interactif, avec la ligne jour-nuit qui se dessine au fur et à mesure du vol. Vous pouvez aussi suivre votre trajet, voir la distance restante jusqu'à votre destination et obtenir une estimation précise de votre heure d'arrivée.
Pour réussir à se localiser, l'application utilise plusieurs sources en fonction de ce qui lui est disponible. En priorité, l'application peut tenter de se connecter au système GPS de l'avion si la compagnie le propose (des discussions sont d'ailleurs en cours avec plusieurs compagnies aériennes). Sinon, elle utilise le GPS interne de votre iPhone, ou même la position partagée par d'autres utilisateurs d'Off 2 à proximité grâce au Bluetooth. Cette dernière option est par exemple pratique si vous êtes assis en plein milieu de la cabine, là où le signal GPS passe mal.
Discuter entre passagers sans internet
L'une des fonctionnalités les plus sympas d'Off 2 est la possibilité d'envoyer des messages aux autres passagers qui utilisent l'application, sans aucune connexion Internet. Le système utilise le WiFi et le Bluetooth en peer-to-peer pour créer un réseau local entre chaque appareil. Vous pouvez donc envoyer des messages publics, privés, ou même créer des groupes.
L'application affiche aussi en permanence l'heure locale de votre position actuelle, qui évolue au fil du vol jusqu'à correspondre au fuseau horaire de votre destination, ce qui peut être à la fois rigolo et perturbant sur un très long vol, mais ça reste pratique pour mettre à l'heure sa montre avant l'atterrissage. Et si vous êtes vous-même pilote ou passionné d'aviation, un mode avancé est même disponible en achat intégré. Il ajoute des informations techniques comme l'affichage UTC, le calcul de l'angle de descente ou la possibilité d'importer un plan de vol complet.
Une version Apple Watch en préparation
Philippe Le Gall travaille aussi sur une version native pour Apple Watch, et envisage même une version Android pour plus tard. L'application est déjà traduite en 19 langues, comme quoi il a une vraie ambition internationale. Les termes aéronautiques sont par contre toujours en anglais, comme c'est la norme dans l'aviation.
On en dit quoi ?
C'est le genre d'application de niche qui répond soit à un vrai besoin, soit à l'envie des curieux d'en savoir plus sur leurs vols. Qui n'a pas vécu ce moment où on regarde par le hublot en se demandant où on se trouve exactement, ou combien de temps il reste avant l'atterrissage ? Off 2 répond à ces questions de façon sympathique, avec un globe 3D qui a quand même plus de classe que l'écran du siège devant vous. En plus de ça, le fait que l'application ait été développée par un vrai pilote de ligne apporte une crédibilité au projet. À 4,99 euros, le prix reste acceptable pour les voyageurs réguliers.
Envie de tester Off 2 gratuitement ? Les 5 premiers lecteurs qui commentent cette actualité avant ce dimanche soir, en nous précisant que ça les intéresse, recevront un code promo par e-mail pour télécharger l'application gratuitement !