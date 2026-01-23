Off 2 transforme votre iPhone en compagnon de vol, et ça marche même sans Internet

On en dit quoi ?



C'est le genre d'application de niche qui répond soit à un vrai besoin, soit à l'envie des curieux d'en savoir plus sur leurs vols. Qui n'a pas vécu ce moment où on regarde par le hublot en se demandant où on se trouve exactement, ou combien de temps il reste avant l'atterrissage ? Off 2 répond à ces questions de façon sympathique, avec un globe 3D qui a quand même plus de classe que l'écran du siège devant vous. En plus de ça, le fait que l'application ait été développée par un vrai pilote de ligne apporte une crédibilité au projet. À 4,99 euros, le prix reste acceptable pour les voyageurs réguliers.



