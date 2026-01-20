Une promo pour les idiots ? La réponse géniale de Ryanair aux menaces d'Elon Musk

Voilà le message complet traduit en français : LE PDG DE RYANAIR VA RECADRER (DÉSHABILLER ?) ELON MUSK ET SON CAPRICE SUR TWITTER LORS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE À DUBLIN Le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, a convoqué une conférence de presse demain à 10h00 (mercredi 21 janvier) à Dublin pour répondre (ou s'en prendre physiquement jQuery371036005457063359037_1768931191724) à la dernière Twit-chiotte d'Elon Musk. « Musk en sait encore moins sur les règles de propriété des compagnies aériennes que sur l'aérodynamisme des avions », a déclaré MOL. Peut-être que Musk a besoin de vacances jQuery37105475060083285964_1768931631357 Ryanair lance une promo « Spéciale Gros Idiots », spécialement pour Elon et tous les autres idiots sur X. 100 000 sièges à seulement 16,99 € l'aller simple.

On en dit quoi ?



Elon Musk a l'habitude de bousculer les marchés avec ses déclarations parfois retentissantes, mais l'aviation civile européenne est toujours un secteur où les capitaux étrangers sont très encadrés.



Sur le fond, la position d'O'Leary se défend : sur une flotte aussi importante que celle de Ryanair, 1 % de carburant en plus veut aussi dire des dizaines de millions d'euros de frais en plus. De son côté Elon Musk tente d'imposer sa technologie par la pression publique, mais il fait ici face à un dirigeant qui maîtrise lui aussi l'art de la provocation. Bref, au final, c'est surtout une opération de communication gratuite pour les deux milliardaires.