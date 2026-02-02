Le 1er chèque Apple signé Steve Jobs et Steve Wozniak vaut 2,4 millions de dollars
C’est un simple chèque de 500 dollars… devenu l’un des objets les plus chers de l’histoire d’Apple. La maison RR Auction a annoncé cette semaine la vente d’un chèque Apple signé par Steve Jobs et Steve Wozniak pour la somme vertigineuse de 2,4 millions de dollars, soit 4 800 fois sa valeur faciale. Un record absolu pour un chèque signé vendu aux enchères publiques !
Le tout premier chèque de l’histoire d’Apple
Apple check No. 1, le document est daté du 16 mars 1976 et tiré sur un compte Wells Fargo. Il a été émis seulement quelques semaines avant la fondation officielle d’Apple, le 1er avril 1976, et correspond à l’ouverture du tout premier compte bancaire de l’entreprise.
Le chèque était destiné à Howard Cantin, un designer de circuits imprimés. Sa mission ? Transformer le schéma de l’Apple-1, conçu par Steve Wozniak, en carte électronique industrialisable. Ce travail est décisif, puisqu’il a permis la commercialisation du tout premier produit Apple.
À l’époque, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne étaient jeunes et travaillaient encore depuis le garage des parents de Steve Jobs. Ce chèque représente donc la première transaction commerciale réelle d’Apple.
Un prix qui pulvérise tous les records
Mis aux enchères le 29 janvier, le chèque a finalement été adjugé 2 409 886 dollars, bien au-delà des estimations initiales de RR Auction, qui tablaient sur un prix supérieur à 500 000 dollars.
Pour mesurer l’exploit : voici quelques chiffres ! Un autre chèque Apple ancien s’était vendu 107 000 dollars en 2023 ; un modèle comparable était parti la même année pour 46 000 dollars. Aucun chèque, toutes catégories confondues, n’avait jamais dépassé le million de dollars lors d’une vente publique. L’Apple check No. 1 a donc plus que doublé ce plafond symbolique.
Le document financier le plus important de l’histoire d’Apple
Pour Bobby Livingston, vice-président exécutif de RR Auction, il ne fait aucun doute que cette pièce dépasse toutes les autres :
C’est le document financier le plus important de l’histoire d’Apple. Il capture la toute première transaction commerciale de Steve Jobs et Steve Wozniak, et le résultat montre que les collectionneurs ont reconnu son importance au-dessus de tout autre objet Apple jamais mis sur le marché.
La valeur exceptionnelle du chèque tient aussi à un autre facteur clé : la rareté de la signature de Steve Jobs. Le cofondateur d’Apple refusait presque systématiquement de signer des objets ou documents, ce qui rend chaque exemplaire authentifié extrêmement convoité.
Apple, la nostalgie… et l’investissement
Ce record illustre une nouvelle fois la place à part qu’occupe Apple dans l’imaginaire collectif. Près de cinquante ans après ses débuts dans un garage californien, chaque relique de ses origines est désormais traitée comme un artefact historique, au même titre que les premiers ordinateurs ou prototypes mythiques. À 2,4 millions de dollars, ce chèque est devenu une marque de la naissance de l’une des entreprises les plus influentes du XXIᵉ siècle.