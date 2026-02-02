Le 1er chèque Apple signé Steve Jobs et Steve Wozniak vaut 2,4 millions de dollars

Le tout premier chèque de l’histoire d’Apple

Apple check No. 1

Un prix qui pulvérise tous les records

Le document financier le plus important de l’histoire d’Apple

C’est le document financier le plus important de l’histoire d’Apple. Il capture la toute première transaction commerciale de Steve Jobs et Steve Wozniak, et le résultat montre que les collectionneurs ont reconnu son importance au-dessus de tout autre objet Apple jamais mis sur le marché

Apple, la nostalgie… et l’investissement

Baptisé, le document est. Il a été émis seulement quelques semaines avant la fondation officielle d’Apple, le 1er avril 1976, et correspond àLe chèque était destiné à Howard Cantin, un designer de circuits imprimés. Sa mission ?. Ce travail est décisif, puisqu’il a permis la commercialisation du tout premier produit Apple.À l’époque, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne étaient jeunes et travaillaient encore depuis le garage des parents de Steve Jobs. Ce chèque représente donc laMis aux enchères le 29 janvier,, bien au-delà des estimations initiales de RR Auction, qui tablaient sur un prix supérieur à 500 000 dollars.Pour mesurer l’exploit : voici quelques chiffres ! Un autre chèque Apple ancien s’était vendu; un modèle comparable était parti la même année pour. Aucun chèque, toutes catégories confondues, n’avait jamais dépassé le million de dollars lors d’une vente publique. L’Apple check No. 1 a donc plus que doublé ce plafond symbolique.Pour Bobby Livingston, vice-président exécutif de RR Auction, il ne fait aucun doute que cette pièce dépasse toutes les autres :La valeur exceptionnelle du chèque tient aussi à un autre facteur clé :. Le cofondateur d’Apple refusait presque systématiquement de signer des objets ou documents, ce qui rend chaque exemplaire authentifié extrêmement convoité.Ce record illustre une nouvelle fois la. Près de cinquante ans après ses débuts dans un garage californien,, au même titre que les premiers ordinateurs ou prototypes mythiques. À 2,4 millions de dollars, ce chèque est devenu une marque de la naissance de l’une des entreprises les plus influentes du XXIᵉ siècle.