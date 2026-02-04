Les fondateurs de Fitbit lancent Luffu, une application de santé collaborative

un système intelligent de soins familiaux

Une app pour centraliser la santé de toute la famille

La promesse d’un écosystème plus large

ET la confidentialité dans tout ça ?

Qu'en penser ?



A ce stade, il est difficile de ne pas faire le parallèle avec Apple. Des rumeurs évoquent régulièrement de futures évolutions majeures de l’app Santé, et la notion de partage familial des données de santé pourrait naturellement s’y inscrire. Dans ce contexte, l’approche de Luffu apparaît bien positionnée : centraliser la santé de la famille dans un seul espace est une idée séduisante — à condition que la confiance soit au rendez-vous. Mais il faudra voir comment elle se concrétisera en un service à grande échelle.

Dans un premier temps, Luffu prend la forme d’unL’objectif est clair : offrir aux familles un point central pour suivre et partager les informations de santé essentielles de chacun.: indicateurs de santé, alimentation, traitements et médicaments, symptômes, résultats d’analyses, rendez-vous médicaux, ou encore comptes rendus de consultations., plutôt que des informations éparpillées entre plusieurs apps ou services.En effet, les membres d’une même famille — ou des aidants — peuvent se coordonner, partager des mises à jour et s’assurer que rien ne passe entre les mailles du filet, notamment pour les enfants, les personnes âgées ou celles atteintes de maladies chroniques.Sans surprise,. L’application est donc également compatible avec Santé d'Apple, ainsi qu’avec différentes plateformes de stockage de dossiers médicaux. Ce choix est bien évidemment stratégique : plutôt que d’imposer un écosystème fermé,À moyen terme, Luffu ne compte pas s’arrêter au logiciel., conçus pour compléter l’app et renforcer le suivi de santé familial. Aucun produit n’a encore été présenté, mais l’expérience de James Park et Eric Friedman dans les objets connectés laisse présager des ambitions sérieuses.Dès qu’il est question de santé — et plus encore de santé familiale —. Sur ce point, Luffu se veut rassurant, même si les détails techniques restent encore limités.La startup affirme avoir conçu son service comme, et non de surveillance. Chaque utilisateur garde le contrôle précis de ce qu’il partage, avec qui, et à quel moment. La sécurité et la confidentialité des données familiales sont présentées comme des priorités absolues.