Les fondateurs de Fitbit lancent Luffu, une application de santé collaborative
Les créateurs de Fitbit n’ont pas dit leur dernier mot dans le domaine de la santé connectée, même si leur marque a été rachetée par Google. James Park et Eric Friedman viennent d’annoncer le lancement de Luffu, une nouvelle entreprise qui ambitionne de bâtir
Dans un premier temps, Luffu prend la forme d’un service logiciel, accessible via une application iPhone actuellement proposée en bêta publique sur liste d’attente. L’objectif est clair : offrir aux familles un point central pour suivre et partager les informations de santé essentielles de chacun.
L'application permettra de regrouper de nombreuses données : indicateurs de santé, alimentation, traitements et médicaments, symptômes, résultats d’analyses, rendez-vous médicaux, ou encore comptes rendus de consultations. Luffu veut ainsi aider les familles à voir la situation globale, plutôt que des informations éparpillées entre plusieurs apps ou services.
La dimension collaborative est au cœur du projet. En effet, les membres d’une même famille — ou des aidants — peuvent se coordonner, partager des mises à jour et s’assurer que rien ne passe entre les mailles du filet, notamment pour les enfants, les personnes âgées ou celles atteintes de maladies chroniques.
Sans surprise, Luffu s’intègre naturellement à l'écosystème Fitbit, mais l’approche se veut ouverte. L’application est donc également compatible avec Santé d'Apple, ainsi qu’avec différentes plateformes de stockage de dossiers médicaux. Ce choix est bien évidemment stratégique : plutôt que d’imposer un écosystème fermé, Luffu cherche à agréger l’existant, là où les données sont déjà produites et stockées.
À moyen terme, Luffu ne compte pas s’arrêter au logiciel. Les fondateurs évoquent déjà la création d’un écosystème de matériels propriétaires, conçus pour compléter l’app et renforcer le suivi de santé familial. Aucun produit n’a encore été présenté, mais l’expérience de James Park et Eric Friedman dans les objets connectés laisse présager des ambitions sérieuses.
Dès qu’il est question de santé — et plus encore de santé familiale — la confidentialité devient un enjeu central. Sur ce point, Luffu se veut rassurant, même si les détails techniques restent encore limités.
La startup affirme avoir conçu son service comme un outil de protection, et non de surveillance. Chaque utilisateur garde le contrôle précis de ce qu’il partage, avec qui, et à quel moment. La sécurité et la confidentialité des données familiales sont présentées comme des priorités absolues.
A ce stade, il est difficile de ne pas faire le parallèle avec Apple. Des rumeurs évoquent régulièrement de futures évolutions majeures de l’app Santé, et la notion de partage familial des données de santé pourrait naturellement s’y inscrire. Dans ce contexte, l’approche de Luffu apparaît bien positionnée : centraliser la santé de la famille dans un seul espace est une idée séduisante — à condition que la confiance soit au rendez-vous. Mais il faudra voir comment elle se concrétisera en un service à grande échelle.
