Pourquoi Apple Plans et Apple Ads échappent aux sanctions européennes ?

Usage limité et poids économique insuffisant

plateforme structurante

Apple reste néanmoins sous surveillance

Qu’en penser ?



Pour Apple, cette décision représente un soulagement réglementaire limité mais symbolique. Elle lui permet d’éviter, pour l’instant, de nouvelles contraintes sur deux services stratégiques, tout en confirmant que Bruxelles adopte une approche différenciée et fondée sur l’usage réel plutôt qu’une application automatique du DMA.

dans laquelle l’entreprise expliquait pourquoi, selon elle,et Apple Plans ne remplissaient pas les critères définissant unereliant de manière incontournable les entreprises aux utilisateurs finaux. Après examen des arguments fournis par Apple,entre professionnels et consommateurs au sein de l’Union européenne.Dans son analyse,. D’une part, Apple Maps afficheen Europe, loin derrière des acteurs concurrents déjà bien établis. D’autre part,sur le marché européen de la publicité en ligne, un secteur dominé par d’autres plateformes aux volumes bien supérieurs. Ces deux constats ont conduit la Commission à considérer qu’pour justifier une désignation comme gatekeeper.Elle indique qu’elle continuera à surveiller l’évolution du marché et se réserve la possibilité denotamment en matière d’usage ou de position concurrentielle.Surtout, cette annonce ne remet pas en cause le statut de gatekeeper déjà attribué à Apple en septembre 2023 puis en avril 2024 pour d’autres services clés de son écosystème, comme l’. Les obligations imposées à ce titre restent pleinement en vigueur.