Setapp Mobile s'arrête : Apple et Bruxelles se renvoient la balle !
Par Laurence - Publié le
Le dossier du Digital Markets Act (DMA) continue d’empoisonner les relations entre Apple et Bruxelles. MacPaw vient d'annoncer la fermeture de Setapp Mobile, sa boutique d’applications alternative réservée à l'UE. Cet échec relance le débat sur la conformité d'Apple au DMA. Mais la firme entend bien résister.
Setapp Mobile ferme le 16 février 2026
Setapp Mobile cessera de fonctionner le 16 février 2026. L'éditeur évoque des conditions économiques devenues difficiles à tenir : des règles encore
évolutiveset des termes commerciaux trop complexes pour son modèle. Autrement dit : dans l’état actuel du marché, l’opération ne serait plus viable.
Cette fermeture ne passe pas inaperçue, car Setapp Mobile —premier magasin alternatif créé— incarnait justement l’une des promesses du DMA : ouvrir iOS à de nouveaux canaux de distribution en dehors de l’App Store, et permettre l’émergence de boutiques alternatives.
Bruxelles pointe la complexité d'Apple
Selon Bloomberg, la Commission européenne n'entend pas s'arrêter là et se préparerait à rétoquer Apple. Apple n’aurait pas mis en place les changements nécessaires pour répondre aux problèmes soulevés, notamment sur la complexité des conditions commerciales imposées aux développeurs.
Pour elle, Apple a certes ouvert la porte à des marketplaces alternatives, mais les règles associées resteraient trop contraignantes et trop confuses pour qu’un écosystème concurrentiel puisse réellement émerger. Et la disparition de Setapp Mobile devient, logiquement, un exemple concret brandi dans le débat.
Apple contre-attaque
Evidemment, Apple renvoie la balle. L’entreprise accuse la Commission européenne de freiner volontairement l’adoption de ses modifications, alors même qu’elles auraient été demandées par Bruxelles. Dans une déclaration rapportée par Bloomberg, elle affirme avoir soumis un plan de conformité formel en octobre, resté sans réponse depuis, et être empêchée d’appliquer les ajustements attendus.
Cupertino va même plus loin, dénonçant une stratégie de
délai politique: l’UE chercherait à
déplacer les problèmeset à cibler injustement une entreprise américaine via des enquêtes et menaces de sanctions. Parmi les argument, Apple contesterait même l'existence d'une demande de la part des utilisateurs européens pour des boutiques alternatives. Bref, elle remettrait en question l’analyse selon laquelle Setapp Mobile fermerait
à cause d’Apple.
C’est un argument sensible : depuis le début, Apple explique que les utilisateurs ne réclament pas réellement ces alternatives, et que l’ouverture forcée sert surtout certains acteurs économiques… sans bénéfice évident pour le grand public.
Qu'en penser ?
Le conflit quitte le terrain technique pour devenir purement politique. D'un côté, Bruxelles voit une conformité de façade cachant un contrôle total. De l'autre, Apple se pose en victime d'une administration qui refuse de valider ses concessions pour mieux la sanctionner. Au milieu de ce chaos, Setapp Mobile disparaît. Le paradoxe est total : la loi impose l'ouverture, mais la réalité économique, elle, reste verrouillée. L'Europe parviendra-t-elle à créer un marché viable, ou le DMA ne restera-t-il qu'un empilement de règles stériles ?