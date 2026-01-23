Setapp Mobile s'arrête : Apple et Bruxelles se renvoient la balle !

Setapp Mobile ferme le 16 février 2026

Le conflit quitte le terrain technique pour devenir purement politique. D'un côté, Bruxelles voit une conformité de façade cachant un contrôle total. De l'autre, Apple se pose en victime d'une administration qui refuse de valider ses concessions pour mieux la sanctionner. Au milieu de ce chaos, Setapp Mobile disparaît. Le paradoxe est total : la loi impose l'ouverture, mais la réalité économique, elle, reste verrouillée. L'Europe parviendra-t-elle à créer un marché viable, ou le DMA ne restera-t-il qu'un empilement de règles stériles ?

Setapp Mobile cessera de fonctionner le 16 février 2026. L'éditeur évoque des conditions économiques devenues difficiles à tenir : des règles encoreet des termes commerciaux trop complexes pour son modèle. Autrement dit :Cette fermeture ne passe pas inaperçue, car: ouvrir iOS à de nouveaux canaux de distribution en dehors de l’App Store, et permettre l’émergence de boutiques alternatives.Selon, la Commission européenne n'entend pas s'arrêter là et se préparerait à rétoquer Apple., notamment sur la complexité des conditions commerciales imposées aux développeurs.Pour elle, Apple a certes ouvert la porte à desalternatives, mais le. Et la disparition de Setapp Mobile devient, logiquement, un exemple concret brandi dans le débat.Evidemment, Apple renvoie la balle., alors même qu’elles auraient été demandées par Bruxelles. Dans une déclaration rapportée par, elle affirme avoir soumis un plan de conformité formel en octobre, resté sans réponse depuis, et être empêchée d’appliquer les ajustements attendus.Cupertino va même plus loin, dénonçant une stratégie de: l’UE chercherait àet à cibler injustement une entreprise américaine via des enquêtes et menaces de sanctions. Parmi les argument,. Bref, elle remettrait en question l’analyse selon laquelle Setapp Mobile fermeraitC’est un argument sensible : depuis le début, Apple explique que les utilisateurs ne réclament pas réellement ces alternatives, et que l’ouverture forcée sert surtout certains acteurs économiques… sans bénéfice évident pour le grand public.