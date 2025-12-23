Avec iOS 26.3, tous les écouteurs auront "quelque chose" des AirPods

Un appairage simplifié, façon AirPods

Comme souvent depuis l’entrée en vigueur du DMA, ces nouveautés ne seront pas disponibles hors d’Europe. Bien malgré elle, Apple continue ainsi de segmenter iOS selon les régions, avec une version européenne de plus en plus distincte du reste du monde. Il reste à voir si cette ouverture forcée profitera réellement aux utilisateurs sur le long terme… ou si elle finira par complexifier encore davantage un écosystème historiquement conçu autour d’une intégration étroite entre matériel et logiciel. Une chose est sûre : avec iOS 26.3, l’Europe continue d’imprimer sa marque sur l’iPhone, et Apple n’a plus vraiment le choix.

Le premier changement notable est l’arrivée dupour les accessoires tiers. Concrètement, tous les écouteurs, casques ou autres wearables compatibles pourront désormaisIl suffira de, sans passer par les multiples étapes actuelles dans les réglages Bluetooth. Une petite révolution pour les fabricants tiers, longtemps pénalisés par une expérience utilisateur nettement moins fluide que celle des produits maison.Rappelons qu'avec iOS 26.3,, les afficher et permettre des interactions basiques. Ces dernières étaient jusqu’ici réservées à l’Apple Watch. Apple pose toutefois(mais logiques) : une seule montre peut recevoir les notifications à la fois et activer les notifications sur une montre tierce désactive automatiquement celles de l’Apple Watch.Ces compromis permettent à Apple de se conformer au DMA, tout en conservant une forme de contrôle sur l’expérience globale. La Commission européenne indique que les développeurs peuvent déjà tester ces nouvelles fonctionnalités avec des montres connectées et des casques audio tiers sous iOS 26.3.Bruxelles voit dans cette mise à jour. Un, déjà utilisé pour justifier les précédentes concessions d’Apple sur les app stores alternatifs, les paiements ou le choix du navigateur par défaut.