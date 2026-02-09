Et voilà, donner vos réseaux sociaux est désormais obligatoire pour entrer aux États-Unis

On en dit quoi ?



Demander à des millions de touristes de livrer cinq ans de présence en ligne pour passer 15 jours à New York ou Los Angeles, c'est quand même sacrément casse-gueule. On peut comprendre les impératifs de sécurité, mais transformer un simple formulaire de voyage en audit numérique, ça va refroidir bien du monde. D'ailleurs, ça refroidit déjà. Si vous avez un voyage prévu aux États-Unis dans les prochaines semaines, vérifiez bien votre ESTA et préparez-vous à y consacrer un peu plus de temps que d'habitude.