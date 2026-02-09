Et voilà, donner vos réseaux sociaux est désormais obligatoire pour entrer aux États-Unis
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis hier, les voyageurs français qui veulent se rendre aux États-Unis avec un ESTA doivent déclarer l'intégralité de leurs comptes de réseaux sociaux. X, Instagram, Facebook, LinkedIn : tout y passe. Et cela va bien au-delà de tout ça en fait.
Le décret du ministère de la Sécurité intérieure américain, publié en décembre 2025, est entré en vigueur hier, dimanche 8 février 2026. Les nouvelles règles s'appliquent déjà. Pour obtenir ou renouveler un ESTA, il faut maintenant fournir la liste de tous vos comptes de réseaux sociaux des cinq dernières années, tous vos numéros de téléphone sur la même période, et toutes vos adresses e-mail des dix dernières années. On vous demandera aussi un selfie en plus de la photo du passeport, des données biométriques (empreintes, reconnaissance faciale), ainsi que des informations sur votre famille : dates de naissance, adresses, numéros de téléphone de vos proches. Les adresses IP et les métadonnées des photos envoyées sont aussi collectées. Aucun mot de passe n'est demandé, les autorités se limitent aux informations publiques. Comptez une bonne demi-heure de plus pour remplir le formulaire.
Sont concernés les ressortissants de 42 pays exemptés de visa, dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, Israël ou l'Australie. Autrement dit, tous ceux qui voyagent aux États-Unis pour du tourisme ou des séjours de moins de 90 jours. Les détenteurs de visas classiques étaient déjà soumis à ces exigences, pour eux, rien ne change. La justification officielle tient en une phrase : la protection contre les terroristes étrangers et les menaces à la sécurité nationale.
Et puis il y a les chiffres. Selon le World Travel and Tourism Council, les États-Unis pourraient perdre jusqu'à 4,7 millions de visiteurs cette année, soit une chute de 23 %. En dollars, ça représente quelque 15,7 milliards de dépenses touristiques en moins. En décembre 2025, le pays n'a accueilli que 3,2 millions de visiteurs internationaux, en recul de 8 %. Côté français, 57 % des voyageurs disent reconsidérer leur séjour aux États-Unis en 2026. Les destinations alternatives comme le Canada, le Japon ou l'Amérique latine en profitent par conséquence.
Demander à des millions de touristes de livrer cinq ans de présence en ligne pour passer 15 jours à New York ou Los Angeles, c'est quand même sacrément casse-gueule. On peut comprendre les impératifs de sécurité, mais transformer un simple formulaire de voyage en audit numérique, ça va refroidir bien du monde. D'ailleurs, ça refroidit déjà. Si vous avez un voyage prévu aux États-Unis dans les prochaines semaines, vérifiez bien votre ESTA et préparez-vous à y consacrer un peu plus de temps que d'habitude.
Ce qui change concrètement
42 pays concernés, dont la France
Baisse du tourisme aux États-Unis
On en dit quoi ?
