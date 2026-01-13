Il a 22 ans et vous demande 250 000 dollars pour réserver une chambre... sur la Lune

On en dit quoi ?



C'est quand même assez fou de voir une startup proposer des réservations pour un hôtel qui n'existe que sur le papier, avec une ouverture prévue dans six ans. On peut quand même saluer l'audace de Skyler Chan et la confiance d'un accélérateur aussi prestigieux que Y Combinator, mais difficile de ne pas remarquer que personne n'a encore construit le moindre bâtiment habitable sur la Lune. Le dépôt remboursable limite les risques pour les candidats fortunés, certes, mais bon. Reste à voir si GRU Space saura transformer ses ambitions en réalité avant que le tourisme spatial ne devienne un terrain de jeu pour d'autres acteurs mieux établis.