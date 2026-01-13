Il a 22 ans et vous demande 250 000 dollars pour réserver une chambre... sur la Lune
Par Vincent Lautier - Publié le
Une startup américaine propose de réserver une chambre sur la Lune. GRU Space, fondée par un jeune diplômé de Berkeley âgé de 22 ans, vient d'ouvrir les candidatures pour son futur établissement lunaire prévu pour 2032.
GRU Space (Galactic Resource Utilization Space) vient de lancer les candidatures pour ce qui pourrait devenir le premier hôtel sur la Lune. Le principe : verser un dépôt de 250 000 à 1 million de dollars pour figurer parmi les premiers clients d'un établissement qui n'existe pas encore. Le prix final du séjour devrait dépasser les 10 millions de dollars, mais la startup promet un remboursement intégral du dépôt si le projet n'aboutit pas.
Côté calendrier, GRU Space prévoit une première mission de construction en 2029, avec un atterrisseur transportant une dizaine de kilos de matériel pour tester une structure gonflable et produire les premières briques à partir du sol lunaire. Une deuxième mission en 2031 déploierait un habitat à l'échelle réduite dans une cavité lunaire, avant l'ouverture officielle en 2032. L'hôtel pourrait alors accueillir quatre clients à la fois.
Derrière ce projet se trouve Skyler Chan, 22 ans, diplômé en informatique de Berkeley. Pilote formé par l'US Air Force à 16 ans, il a travaillé sur le logiciel des véhicules Tesla et développé une imprimante 3D envoyée dans l'espace avec le soutien de la NASA. Y Combinator, le célèbre accélérateur de startups californien qui a lancé Airbnb, Dropbox ou Stripe, l'a accepté comme son plus jeune fondateur solo dans le secteur spatial.
La technologie de GRU Space repose sur l'utilisation des ressources locales : des robots transformeraient le régolithe lunaire en briques géopolymères pour construire l'habitat. L'entreprise bénéficie du soutien de NVIDIA via son programme Inception et compte parmi ses investisseurs des personnes ayant financé SpaceX et Anduril.
Sauf que voilà, le projet repose sur des hypothèses optimistes. GRU Space dépend de la baisse des coûts de lancement, de vols habités réguliers vers la Lune, d'un cadre réglementaire favorable et d'infrastructures lunaires comme l'énergie et les communications, autant d'éléments qui restent en développement. Sa vision est quand même alléchante : excursions en rover lunaire, golf sur la Lune, structure au style Beaux-Arts. Mais entre une présentation PowerPoint et un établissement fonctionnel à 380 000 km de la Terre, le chemin est semé de quelques obstacles.
C'est quand même assez fou de voir une startup proposer des réservations pour un hôtel qui n'existe que sur le papier, avec une ouverture prévue dans six ans. On peut quand même saluer l'audace de Skyler Chan et la confiance d'un accélérateur aussi prestigieux que Y Combinator, mais difficile de ne pas remarquer que personne n'a encore construit le moindre bâtiment habitable sur la Lune. Le dépôt remboursable limite les risques pour les candidats fortunés, certes, mais bon. Reste à voir si GRU Space saura transformer ses ambitions en réalité avant que le tourisme spatial ne devienne un terrain de jeu pour d'autres acteurs mieux établis.
