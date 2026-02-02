Vous ne comprenez rien aux "Epstein files" qui font trembler les États-Unis ? On vous explique tout

On en dit quoi ?



C'est un dossier complexe et ultra médiatique et politique, qui dure depuis des années aux États-Unis, et on comprend que ça puisse sembler opaque vu de France. Mais bon, même là-bas, personne ne semble y voir très clair. Il faut aussi prendre en compte que le ministère de la Justice a identifié plus de 6 millions de pages liées au dossier, mais n'en a publié que la moitié.



Des élus américains, y compris dans le camp républicain, trouvent que c'est insuffisant. Et puis il y a ce détail qui fait aussi beaucoup de bruit aux US : Todd Blanche, le numéro deux du ministère, a confirmé qu'il n'y aurait pas de nouvelles poursuites. Pour les victimes, dont certaines ont vu leur identité révélée par erreur dans les fichiers publiés, c'est difficile à encaisser. Il y a fort à parier qu'on n'a pas fini d'en entendre parler.