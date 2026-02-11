Face aux critiques, Discord rétropédale déjà sur ses nouvelles règles de contrôle de l'âge
Au lendemain de l’annonce de ses nouvelles conditions imposant une vérification d’âge pour accéder à certaines fonctionnalités, Discord fait machine arrière… du moins dans la forme. Face aux nombreuses critiques suscitées par sa communication initiale, la plateforme a publié un nouveau message visant à clarifier l’impact réel de sa politique.
Hier, Discord indiquait que tous les utilisateurs seraient placés par défaut dans une expérience
Dans sa nouvelle (et énorme) déclaration publiée sur X (et face au tollé généré par la première annonce), l’entreprise nuance fortement cette impression. Elle affirme désormais que
En pratique, la règle ne concernerait que les utilisateurs souhaitant accéder à des contenus ou paramètres réservés aux adultes : serveurs et salons classés 18+, modification de certains réglages de sécurité, ou encore accès à des fonctionnalités spécifiques. Selon Discord, la plupart des membres n’utilisent pas ces espaces restreints et ne seront donc jamais invités à soumettre un scan facial ou un document officiel.
Autre précision importante : Discord explique qu’il pourra confirmer automatiquement l’âge de nombreux adultes grâce à une méthode dite age prédiction. Concrètement, la plateforme indique utiliser des informations déjà en sa possession pour déterminer
Dans ces cas, aucune vérification explicite ne serait nécessaire. Ce n’est que dans les situations où le système ne parvient pas à confirmer l’âge qu’un contrôle supplémentaire — estimation faciale ou vérification d’identité via un partenaire tiers — serait demandé.
Néanmoins, les détails de cette méthode prédictive demeurent flous. Discord ne précise ni les critères utilisés, ni les données exploitées pour établir cette estimation, ce qui pourrait soulever de nouvelles interrogations sur la protection de la vie privée.
Ce rétropédalage partiel ressemble surtout à une opération de clarification après une communication jugée trop alarmiste. Là où l’annonce initiale insistait sur l’aspect global et obligatoire du dispositif, la nouvelle version met en avant son caractère ciblé et limité.
Discord cherche visiblement à rassurer ses utilisateurs : non, tout le monde ne devra pas envoyer une pièce d’identité ou réaliser un selfie vidéo pour continuer à discuter avec ses amis. Mais le principe reste inchangé : l’accès aux contenus adultes sera strictement réservé aux comptes confirmés comme majeurs.
La mise en œuvre progressive de cette politique dans les prochaines semaines dira si ces ajustements suffisent à calmer les inquiétudes — ou si le débat sur la vérification d’âge en ligne ne fait que commencer.
