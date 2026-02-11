Face aux critiques, Discord rétropédale déjà sur ses nouvelles règles de contrôle de l'âge

Qu'en penser ?



Ce rétropédalage partiel ressemble surtout à une opération de clarification après une communication jugée trop alarmiste. Là où l’annonce initiale insistait sur l’aspect global et obligatoire du dispositif, la nouvelle version met en avant son caractère ciblé et limité.



Discord cherche visiblement à rassurer ses utilisateurs : non, tout le monde ne devra pas envoyer une pièce d’identité ou réaliser un selfie vidéo pour continuer à discuter avec ses amis. Mais le principe reste inchangé : l’accès aux contenus adultes sera strictement réservé aux comptes confirmés comme majeurs.



La mise en œuvre progressive de cette politique dans les prochaines semaines dira si ces ajustements suffisent à calmer les inquiétudes — ou si le débat sur la vérification d’âge en ligne ne fait que commencer.