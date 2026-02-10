Sur Discord, tous les utilisateurs sont désormais « mineurs par défaut » !
Par Laurence - Publié le
Discord va franchir une nouvelle étape majeure dans sa politique de sécurité. À partir du mois prochain, la plateforme déploiera la vérification de l’âge à l’échelle mondiale, avec un changement de philosophie clair : tous les utilisateurs seront considérés comme mineurs par défaut, sauf s’ils prouvent explicitement être majeurs.
Un accès restreint sans vérification
Concrètement, cette évolution vise à limiter l’exposition des adolescents à des contenus ou interactions sensibles, tout en laissant davantage de libertés aux adultes dûment vérifiés. La mesure concernera aussi bien les nouveaux comptes que les utilisateurs existants.
Sans validation de l’âge, le site ne sera pas bloqué mais les utilisateurs seront automatiquement placés dans une expérience adaptée aux adolescents. Discord ajoute également des alertes renforcées lors des demandes d’amis provenant de personnes inconnues, afin d’inciter à plus de vigilance.
Certaines fonctionnalités deviendront alors inaccessibles. Ainsi, les contenus sensibles resteront floutés, sans possibilité de désactivation ; l’accès aux salons, serveurs et commandes réservés aux adultes sera bloqué ; les messages provenant d’inconnus seront redirigés vers une boîte séparée ; et, enfin, seuls les utilisateurs majeurs pourront modifier certains réglages de confidentialité ou intervenir sur scène lors d’événements vocaux.
Comment vérifier l'âge ?
Pour être reconnu comme adulte, Discord proposera deux méthodes principales : soit par une estimation de l’âge par reconnaissance faciale, via une courte vidéo selfie ; soit par la soumission d’un document d’identité auprès de partenaires spécialisés.
Selon Discord, la reconnaissance faciale s’effectue entièrement sur l’appareil, sans que les vidéos ne soient transmises à ses serveurs. Quant aux documents d’identité, ils seraient supprimés rapidement après vérification,
dans la plupart des cas immédiatement. La plateforme précise toutefois que certains utilisateurs pourraient être amenés à combiner plusieurs méthodes si des informations supplémentaires sont nécessaires.
Des inquiétudes persistantes sur la protection des données
Cette annonce intervient dans un contexte sensible. En octobre dernier, Discord avait reconnu qu’environ 70 000 utilisateurs pourraient avoir vu des données sensibles exposées à la suite d’une intrusion chez un prestataire tiers chargé des vérifications d’âge. Un épisode qui alimente toujours les critiques d’associations de défense des libertés numériques, inquiètes de la généralisation de ces dispositifs.
Discord assure néanmoins vouloir renforcer ses garanties et travailler avec des experts, des autorités et sa communauté pour améliorer la sécurité des jeunes utilisateurs.
Qu'en penser ?
Avec ce déploiement mondial, Discord s’inscrit dans un mouvement plus large. Roblox impose désormais une vérification faciale pour accéder à certaines fonctionnalités sociales, tandis que YouTube a lancé l’an dernier une technologie d’estimation de l’âge aux États-Unis pour adapter ses recommandations.
Chez Discord, la nouvelle politique entrera en vigueur début mars. À terme, tous les utilisateurs devront passer par une vérification d’âge s’ils souhaitent accéder à des contenus ou réglages réservés aux adultes. Une évolution qui marque un tournant pour la plateforme, longtemps perçue comme plus permissive que ses concurrentes.