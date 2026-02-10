Sur Discord, tous les utilisateurs sont désormais « mineurs par défaut » !

Un accès restreint sans vérification

Avec ce déploiement mondial, Discord s’inscrit dans un mouvement plus large. Roblox impose désormais une vérification faciale pour accéder à certaines fonctionnalités sociales, tandis que YouTube a lancé l’an dernier une technologie d’estimation de l’âge aux États-Unis pour adapter ses recommandations.



Chez Discord, la nouvelle politique entrera en vigueur début mars. À terme, tous les utilisateurs devront passer par une vérification d’âge s’ils souhaitent accéder à des contenus ou réglages réservés aux adultes. Une évolution qui marque un tournant pour la plateforme, longtemps perçue comme plus permissive que ses concurrentes.

Concrètement, cette évolution vise àtout en laissant davantage de libertés aux adultes dûment vérifiés. La mesure concernera aussi bien les nouveaux comptes que les utilisateurs existants.. Discord ajoute également des alertes renforcées lors des demandes d’amis provenant de personnes inconnues, afin d’inciter à plus de vigilance.Ainsi, les contenus sensibles resteront floutés, sans possibilité de désactivation ; l’accès aux salons, serveurs et commandes réservés aux adultes sera bloqué ; les messages provenant d’inconnus seront redirigés vers une boîte séparée ; et, enfin, seuls les utilisateurs majeurs pourront modifier certains réglages de confidentialité ou intervenir sur scène lors d’événements vocaux.Pour être reconnu comme adulte, Discord proposera deux méthodes principales : soit par unevia une courte vidéo selfie ; soit par la soumission d’unauprès de partenaires spécialisés.. Quant aux documents d’identité, ils seraient supprimés rapidement après vérification,. La plateforme précise toutefois que certains utilisateurs pourraient être amenés à combiner plusieurs méthodes si des informations supplémentaires sont nécessaires.Cette annonce intervient dans un contexte sensible. En octobre dernier, Discord avait reconnu qu’eUn épisode qui alimente toujours les critiques d’associations de défense des libertés numériques, inquiètes de la généralisation de ces dispositifs.Discord assure néanmoins vouloir, des autorités et sa communauté pour améliorer la sécurité des jeunes utilisateurs.