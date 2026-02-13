Réseaux sociaux : les 11-14 ans passent près de 2 heures par jour en ligne
Publié le
Les collégiens français sont de plus en plus connectés. D’après les dernières données publiées par Médiamétrie, les enfants et adolescents de 11 à 14 ans passent en moyenne 1h47 par jour sur les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Un chiffre dévoilé en plein débat sur l’interdiction potentielle de ces plateformes aux moins de 15 ans.
Au total, les 11-14 ans passent 2h50 par jour sur internet en 2025. Les réseaux sociaux et messageries représentent ainsi 63 % de leur temps quotidien en ligne. Apparemment, le smartphone est quasi hégémonique. Il concentre 91 % du temps passé sur internet par cette tranche d’âge. Ordinateurs et tablettes ne pèsent plus que marginalement dans les usages.
Le pic de connexion intervient à 18h41, comme pour le reste de la population. Mais un indicateur inquiète davantage : 10 % des 11-14 ans connectés le sont encore à minuit. Un phénomène qui, selon Catherine Poullet, directrice de la mesure d’audience internet chez Médiamétrie, peut conduire à
Parmi les plateformes les plus utilisées chez les 11-14 ans : Snapchat arrive en tête avec 52 % des jeunes. S'en suivent après : WhatsApp (40 %), Instagram (32 %), TikTok (30 %) et enfin Facebook (16 %).
Deux tiers (64 %) des 11-14 ans se connectent chaque jour à internet, contre 76 % tous âges confondus. Chez les 15-64 ans, cette proportion frôle les 90 %. Plus largement, les Français passent désormais en moyenne 3h01 par jour en ligne, un seuil symbolique. Les 15-24 ans restent la génération la plus connectée avec 4h53 quotidiennes.
Ces chiffres interviennent alors que le gouvernement souhaite interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, invoquant la protection de la santé mentale des plus jeunes (exposition à des contenus inappropriés, cyberharcèlement, troubles du sommeil).
Le texte, adopté fin janvier à l’Assemblée nationale, doit encore être examiné au Sénat. En cas d’adoption, l’interdiction serait mise en œuvre à la rentrée 2026 pour les nouveaux comptes, avant une généralisation au 1er janvier 2027.
Ces données issues du rapport annuel
des collégiens assez fatigués le lendemain.
L’année internetdressent un constat clair : l’hyperconnexion commence désormais dès le collège. Reste à savoir si la régulation à venir modifiera durablement ces usages… ou si les pratiques migreront vers d’autres canaux numériques.