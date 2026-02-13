Réseaux sociaux : les 11-14 ans passent près de 2 heures par jour en ligne

Les réseaux sociaux occupent les deux tiers du temps en ligne

des collégiens assez fatigués

Snapchat et WhatsApp en tête

Qu'en penser ?



Ces chiffres interviennent alors que le gouvernement souhaite interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, invoquant la protection de la santé mentale des plus jeunes (exposition à des contenus inappropriés, cyberharcèlement, troubles du sommeil).



Le texte, adopté fin janvier à l’Assemblée nationale, doit encore être examiné au Sénat. En cas d’adoption, l’interdiction serait mise en œuvre à la rentrée 2026 pour les nouveaux comptes, avant une généralisation au 1er janvier 2027.



Ces données issues du rapport annuel L’année internet dressent un constat clair : l’hyperconnexion commence désormais dès le collège. Reste à savoir si la régulation à venir modifiera durablement ces usages… ou si les pratiques migreront vers d’autres canaux numériques.

. Les réseaux sociaux et messageries représentent ainsi 63 % de leur temps quotidien en ligne. Apparemment, le smartphone est quasi hégémonique. Il concentre 91 % du temps passé sur internet par cette tranche d’âge. Ordinateurs et tablettes ne pèsent plus que marginalement dans les usages., comme pour le reste de la population. Mais un indicateur inquiète davantage : 10 % des 11-14 ans connectés le sont encore à minuit. Un phénomène qui, selon Catherine Poullet, directrice de la mesure d’audience internet chez, peut conduire àle lendemain.. S'en suivent après : WhatsApp (40 %), Instagram (32 %), TikTok (30 %) et enfin Facebook (16 %).Deux tiers (64 %) des 11-14 ans se connectent chaque jour à internet, contre 76 % tous âges confondus. Chez les 15-64 ans, cette proportion frôle les 90 %. Plus largement,. Les 15-24 ans restent la génération la plus connectée avec