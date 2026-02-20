Procès Meta : Mark Zuckerberg entraîne Tim Cook dans sa défense (votre honneur !)

bien-être des ados et des enfants

Quel est le fond du dossier ?

Ce que nous alléguons réellement, c’est que Meta a créé un produit dangereux

Un email à Tim Cook exhumé à l’audience !

opportunités

Je me soucie du bien-être des ados et des enfants qui utilisent nos services

Des divergences persistantes sur la vérification de l’âge

Un procès aux répercussions potentielles majeures



Ce dossier n’est que l’un des nombreux contentieux auxquels Meta est confrontée cette année, mais il pourrait faire jurisprudence. Les experts y voient un possible tournant pour l’ensemble de l’industrie des réseaux sociaux, tant sur la protection des mineurs que sur la responsabilité légale des plateformes.



En impliquant — même indirectement — Apple et son CEO, Mark Zuckerberg tente aussi de montrer que ces enjeux dépassent Meta seule (et de chercher d'autres responsables). Il faut encore voir si cet argument pèsera face aux accusations de fond, alors que la pression réglementaire et judiciaire sur les géants du numérique ne cesse de s’intensifier.

L’affaire a été portée par l’État du Nouveau-Mexique, qui accuse Meta de. Déposée en 2023, la plainte affirme que Meta aurait facilité, dans l’État, des pratiques mettant en danger les enfants, y compris l’exposition à des contenus illicites impliquant des mineurs et l’exploitation en ligne., a déclaré le procureur général Raúl Torrez sur, comparant la situation aux grands procès intentés contre Big Tobacco dans les années 1990.Au cœur des échanges figure un email daté de février 2018 entre Messieurs Zuckerberg et Cook. Interrogé par les avocats de la défense, le premier a expliqué avoir souhaité échanger avec le patron d’Apple sur lesque leurs entreprises respectives pourraient saisir pour mieux protéger les jeunes utilisateurs., a-t-il déclaré à la barre.S’il précède les tensions les plus visibles entre les deux dirigeants, l’épisode intervient dans un contexte où leurs visions divergent profondément sur la protection de la vie privée et la responsabilité des plateformes.. Plus tôt ce mois-ci, un autre email interne révélait que Mark Zuckerberg suggérait de réduire les recherches internes sur les effets négatifs des plateformes,Sur le fond, Meta et Apple s’opposent frontalement sur la vérification de l’âge. Meta estime que cette responsabilité devrait incomber aux fabricants de systèmes d’exploitation et aux boutiques d’applications, à savoir Apple et Google. Apple défend l’inverse : selon la firme de Cupertino, la vérification de l’âge et la minimisation des données doivent être gérées au niveau de chaque application, et non de manière centralisée par l’App Store.