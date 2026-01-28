Tim Cook s'est entretenu avec Donald Trump sur la question des violences à Minneapolis

On en dit quoi ?



C'est une situation franchement compliquée pour Tim Cook. D'un côté, il tente de maintenir les meilleures relations possibles avec l'administration Trump (il s'était déjà rendu plusieurs fois à la Maison-Blanche en 2025). Mais ses employés et une partie des clients Apple lui reprochent un positionnement au final peu clair. Son mémo, aussi sincère soit-il, arrive peut-être un peu tard, et visiblement dans le seul but d'éteindre une polémique. Quoi qu'il en soit, c'est une position vraiment complexe pour Cook, son remplaçant ne doit pas avoir hâte de se coltiner ce genre de situation.