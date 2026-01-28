Tim Cook s'est entretenu avec Donald Trump sur la question des violences à Minneapolis
Par Vincent Lautier - Publié le
Le patron d'Apple a pris la parole après la mort d'un infirmier tué par des agents fédéraux samedi. Une déclaration qui arrive alors que Cook était très critiqué pour sa présence à la Maison-Blanche le soir même du drame.
La mort d'Alex Pretti, infirmier de 37 ans au département des Anciens Combattants, a provoqué une vague d'indignation aux États-Unis. Samedi dernier, cet Américain a été abattu par des agents des douanes à Minneapolis alors qu'il filmait une opération d'immigration avec son téléphone. Les vidéos de la scène ont rapidement contredit la version officielle du département de la Sécurité intérieure, qui évoquait une
C'est la deuxième personne tuée par des agents fédéraux dans la ville en moins de trois semaines, dans le cadre du durcissement des opérations anti-immigration voulues par Donald Trump.
Tim Cook a envoyé un message à tous les employés d'Apple lundi.
Le CEO précise aussi avoir eu une conversation franche avec le président Trump cette semaine, saluant son
Cook n'est pas le seul à avoir réagi à ces événements. Plus de 60 dirigeants américains ont signé une déclaration commune appelant à la désescalade. Sam Altman, patron d'OpenAI, a été le plus direct dans un message interne :
C'est une situation franchement compliquée pour Tim Cook. D'un côté, il tente de maintenir les meilleures relations possibles avec l'administration Trump (il s'était déjà rendu plusieurs fois à la Maison-Blanche en 2025). Mais ses employés et une partie des clients Apple lui reprochent un positionnement au final peu clair. Son mémo, aussi sincère soit-il, arrive peut-être un peu tard, et visiblement dans le seul but d'éteindre une polémique. Quoi qu'il en soit, c'est une position vraiment complexe pour Cook, son remplaçant ne doit pas avoir hâte de se coltiner ce genre de situation.
Un contexte tendu
Un mémo interne rendu public
Plus de 60 PDG mobilisés
On en dit quoi ?
