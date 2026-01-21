Donald Trump peut-il bloquer votre carte bancaire, partout dans le monde ?

Qu'en penser ?



En conséquence, une mesure décidée à Washington peut rendre une personne interdite bancaire dans une grande partie du monde, non pas parce que les États-Unis contrôlent tout directement, mais parce que beaucoup d’acteurs mondiaux préfèrent éviter tout contact avec un dossier à risque.



Derrière cette histoire, l’Europe se retrouve face à une question presque embarrassante : comment prétendre protéger ses institutions, ses magistrats ou même ses citoyens, si une partie des outils de base (paiement, cloud, plateformes) dépend d’acteurs soumis au droit américain ?