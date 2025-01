VLC atteint 6 milliards de téléchargements et se lance dans les sous-titres IA

Six milliards de téléchargements, c'est énorme

Une longévité remarquable pour un logiciel gratuit

Sous-titres en temps réel : fonctionnement et démonstration

VLC sur macOS, un indispensable

Déploiement encore incertain

VLC est toujours une application gratuite

Une évolution dans la consommation multimédia

Créé en 1996 par des étudiants de l’École Centrale Paris, VLC s’est imposé comme l’un des lecteurs multimédias les plus utilisés au monde. Contrairement à de nombreux projets open-source, il a maintenu un modèle gratuit et sans publicité.Et je confirme, quand j’installe un nouveau Mac, c’est clairement la première application que j’installe !Lors de cette présentation au CES , VideoLAN a dévoilé une technologie de sous-titres qui fonctionne localement, sans nécessiter de connexion internet.Elle permet de générer automatiquement des sous-titres pour des vidéos, avec une option de traduction dans plus de 100 langues.Jean-Baptiste Kempf a illustré cette technologie en traduisant en direct des extraits de vidéos, pour démontrer la précision et la rapidité de l’outil.Malgré cette démonstration, aucune date de lancement n’a été annoncée. La technologie est encore en phase de test, et VideoLAN n’a pas précisé quels modèles d’IA seraient utilisés pour la version finale.Cette fonctionnalité n’est pas totalement nouvelle : un plug-in utilisant Whisper, un système de reconnaissance vocale d’OpenAI, était déjà en cours de développement.L’ajout de sous-titres IA en temps réel pourrait faciliter l’accès aux contenus multilingues et intéresser un large public, en particulier ceux qui consomment des vidéos non traduites.