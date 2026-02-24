Semi-conducteurs : Tim Cook alerté par la CIA sur un scénario de crise !?
Par Laurence - Publié le
Un rapport d’enquête fouillé du New York Times révèle qu’Tim Cook a participé, à l’été 2023, à une réunion classifiée de la CIA mettant en garde contre un scénario de plus en plus pris au sérieux à Washington : une attaque de la Chine contre Taïwan d’ici 2027. Une alerte stratégique majeure, aux conséquences potentiellement dévastatrices pour l’industrie technologique mondiale — et tout particulièrement pour Apple.
Selon le New York Times, cette réunion confidentielle se serait tenue en juillet... 2023, dans une salle sécurisée de la Silicon Valley. Elle aurait été organisée à la demande de Gina Raimondo, alors secrétaire américaine au Commerce, exaspérée par la lenteur des géants de la tech à réduire leur dépendance à Taïwan pour la production de semi-conducteurs.
Le briefing a été assuré par William Burns, directeur de la CIA, et Avril Haines, directrice du renseignement national. Outre Tim Cook, plusieurs figures clés de l’industrie étaient présentes, dont Jensen Huang, Lisa Su et Cristiano Amon. À l’issue de la réunion, Tim Cook aurait confié aux responsables américains qu’il dormait désormais
Le cœur de l’inquiétude concerne la dépendance massive de l’industrie mondiale à TSMC. Le fondeur taïwanais produit environ 90 % des puces les plus avancées au monde, y compris l’intégralité des puces Apple Silicon utilisées dans l’iPhone, l’iPad et le Mac.
Un rapport confidentiel de 2022, commandé par la Semiconductor Industry Association, estimait que la perte d’accès aux puces taïwanaises provoquerait la pire crise économique depuis la Grande Dépression (la crise des années 29 tout de même), avec une chute de 11 % du PIB américain. De son côté, Bloomberg évaluait en 2024 le coût économique mondial d’un conflit autour de Taïwan à plus de 10 000 milliards de dollars.
Cette vulnérabilité est identifiée depuis plusieurs années par l’administration américaine. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a qualifié la dépendance aux semi-conducteurs taïwanais comme l’une des plus grandes faiblesses stratégiques des États-Unis.
C’est dans ce contexte qu’a été adopté le CHIPS and Science Act de 2022, prévoyant 50 milliards de dollars de subventions pour relocaliser la production de semi-conducteurs sur le sol américain. Mais selon l’enquête du New York Times, Apple et d’autres acteurs majeurs auraient d’abord hésité, et ce, pour une raison simple : les puces produites aux États-Unis sont plus de 25 % plus chères que celles fabriquées à Taïwan, en raison des coûts de main-d’œuvre, de matériaux et des contraintes réglementaires.
Sous la pression géopolitique (
Donald Trump ?), Cupertino a toutefois infléchi sa stratégie. À l’été dernier, Tim Cook s’est rendu à la Maison-Blanche et a annoncé un plan d’investissement de 100 milliards de dollars aux États-Unis, destiné notamment à soutenir TSMC et d’autres acteurs du secteur.
Apple aurait également entamé des réunions techniques approfondies avec Intel afin d’évaluer ses capacités de fabrication. De son côté, TSMC s’est engagé à investir environ 165 milliards de dollars aux États-Unis, notamment en Arizona, où au moins cinq usines supplémentaires sont prévues. Le site a récemment produit la première puce IA Nvidia fabriquée aux États-Unis, même si ces composants doivent encore être renvoyés à Taïwan pour être finalisés.
Malgré ces investissements, Taïwan conserve une carte maîtresse : une politique officieuse imposant à TSMC de conserver ses technologies de gravure les plus avancées sur l’île. Ce bouclier vise à dissuader toute attaque en rendant Taïwan économiquement indispensable.
Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie a montré que les interdépendances économiques ne suffisent pas toujours à prévenir les conflits armés. Le directeur financier de TSMC a d’ailleurs confirmé que les procédés les plus avancés resteraient à Taïwan pour un avenir prévisible.
Cette réunion secrète et les révélations du New York Times illustrent à quel point la géopolitique est désormais indissociable de la tech. Pour Apple, comme pour l’ensemble de l’industrie, Taïwan n’est plus seulement un partenaire industriel clé : c’est un risque stratégique majeur, susceptible de bouleverser l’économie mondiale en cas de conflit. Un scénario que Washington tente d’anticiper, mais pour lequel aucune solution simple ni rapide ne semble aujourd’hui exister.
Une réunion secrète au cœur de la Silicon Valley
Selon le New York Times, cette réunion confidentielle se serait tenue en juillet... 2023, dans une salle sécurisée de la Silicon Valley. Elle aurait été organisée à la demande de Gina Raimondo, alors secrétaire américaine au Commerce, exaspérée par la lenteur des géants de la tech à réduire leur dépendance à Taïwan pour la production de semi-conducteurs.
Le briefing a été assuré par William Burns, directeur de la CIA, et Avril Haines, directrice du renseignement national. Outre Tim Cook, plusieurs figures clés de l’industrie étaient présentes, dont Jensen Huang, Lisa Su et Cristiano Amon. À l’issue de la réunion, Tim Cook aurait confié aux responsables américains qu’il dormait désormais
avec un œil ouvert, conscient de la gravité de la situation.
Taïwan, talon d’Achille de l’économie mondiale
Le cœur de l’inquiétude concerne la dépendance massive de l’industrie mondiale à TSMC. Le fondeur taïwanais produit environ 90 % des puces les plus avancées au monde, y compris l’intégralité des puces Apple Silicon utilisées dans l’iPhone, l’iPad et le Mac.
Un rapport confidentiel de 2022, commandé par la Semiconductor Industry Association, estimait que la perte d’accès aux puces taïwanaises provoquerait la pire crise économique depuis la Grande Dépression (la crise des années 29 tout de même), avec une chute de 11 % du PIB américain. De son côté, Bloomberg évaluait en 2024 le coût économique mondial d’un conflit autour de Taïwan à plus de 10 000 milliards de dollars.
Washington pousse à la relocalisation industrielle
Cette vulnérabilité est identifiée depuis plusieurs années par l’administration américaine. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a qualifié la dépendance aux semi-conducteurs taïwanais comme l’une des plus grandes faiblesses stratégiques des États-Unis.
C’est dans ce contexte qu’a été adopté le CHIPS and Science Act de 2022, prévoyant 50 milliards de dollars de subventions pour relocaliser la production de semi-conducteurs sur le sol américain. Mais selon l’enquête du New York Times, Apple et d’autres acteurs majeurs auraient d’abord hésité, et ce, pour une raison simple : les puces produites aux États-Unis sont plus de 25 % plus chères que celles fabriquées à Taïwan, en raison des coûts de main-d’œuvre, de matériaux et des contraintes réglementaires.
Apple commence à changer de cap
Sous la pression géopolitique (
Apple aurait également entamé des réunions techniques approfondies avec Intel afin d’évaluer ses capacités de fabrication. De son côté, TSMC s’est engagé à investir environ 165 milliards de dollars aux États-Unis, notamment en Arizona, où au moins cinq usines supplémentaires sont prévues. Le site a récemment produit la première puce IA Nvidia fabriquée aux États-Unis, même si ces composants doivent encore être renvoyés à Taïwan pour être finalisés.
Le bouclier de Tawaïn
Malgré ces investissements, Taïwan conserve une carte maîtresse : une politique officieuse imposant à TSMC de conserver ses technologies de gravure les plus avancées sur l’île. Ce bouclier vise à dissuader toute attaque en rendant Taïwan économiquement indispensable.
Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie a montré que les interdépendances économiques ne suffisent pas toujours à prévenir les conflits armés. Le directeur financier de TSMC a d’ailleurs confirmé que les procédés les plus avancés resteraient à Taïwan pour un avenir prévisible.
Qu'en penser ?
Cette réunion secrète et les révélations du New York Times illustrent à quel point la géopolitique est désormais indissociable de la tech. Pour Apple, comme pour l’ensemble de l’industrie, Taïwan n’est plus seulement un partenaire industriel clé : c’est un risque stratégique majeur, susceptible de bouleverser l’économie mondiale en cas de conflit. Un scénario que Washington tente d’anticiper, mais pour lequel aucune solution simple ni rapide ne semble aujourd’hui exister.