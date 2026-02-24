Semi-conducteurs : Tim Cook alerté par la CIA sur un scénario de crise !?

Une réunion secrète au cœur de la Silicon Valley

Selon le. Elle aurait été organisée à la demande de Gina Raimondo, alors, exaspérée par la lenteur des géants de la tech à réduire leur dépendance à Taïwan pour la production de semi-conducteurs.Le briefing a été assuré par William Burns,, et Avril Haines,. Outre Tim Cook, plusieurs figures clés de l’industrie étaient présentes, dont Jensen Huang, Lisa Su et Cristiano Amon. À l’issue de la réunion, Tim Cook aurait confié aux responsables américains qu’il dormait désormais, conscient de la gravité de la situation.. Le fondeur taïwanais produit environ 90 % des puces les plus avancées au monde, y compris l’intégralité des puces Apple Silicon utilisées dans l’iPhone, l’iPad et le Mac.Un rapport confidentiel de 2022, commandé par laestimait que la perte d’accès aux puces taïwanaises provoquerait la pire crise économique depuis la Grande Dépression (la crise des années 29 tout de même), avec une chute de 11 % du PIB américain. De son côté,évaluait en 2024 le coût économique mondial d’un conflit autour de Taïwan à. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a qualifié la dépendance aux semi-conducteurs taïwanais comme l’une des plus grandes faiblesses stratégiques des États-Unis.C’est dans ce contexte qu’a été adopté lede 2022, prévoyantpour relocaliser la production de semi-conducteurs sur le sol américain. Mais selon l’enquête du, Apple et d’autres acteurs majeurs auraient d’abord hésité, et ce, pour une raison simple :que celles fabriquées à Taïwan, en raison des coûts de main-d’œuvre, de matériaux et des contraintes réglementaires.Sous la pression géopolitique (), Cupertino a toutefois infléchi sa stratégie. À l’été dernier, Tim Cook s’est rendu à la Maison-Blanche et a annoncé, destiné notamment à soutenir TSMC et d’autres acteurs du secteur.Apple aurait également entamé des réunions techniques approfondies avec Intel afin d’évaluer ses capacités de fabrication. De son côté, TSMC s’est engagé à investir environ, notamment en Arizona, où au moins cinq usines supplémentaires sont prévues. Le site a récemment produit la première puce IA Nvidia fabriquée aux États-Unis, même si ces composants doivent encore être renvoyés à Taïwan pour être finalisés.Malgré ces investissements, Taïwan conserve une carte maîtresse :. Ce bouclier vise à dissuader toute attaque en rendant Taïwan économiquement indispensable.Maisa montré que les interdépendances économiques ne suffisent pas toujours à prévenir les conflits armés. Le directeur financier de TSMC a d’ailleurs confirmé que les procédés les plus avancés resteraient à Taïwan pour un avenir prévisible.