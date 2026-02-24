Qu'est-ce que Tim Cook a écrit pour l'anniversaire de Steve Jobs ?
Par Laurence - Publié le
Aujourd'hui, Steve Jobs aurait 71 ans. Aussi le Steve Jobs Archive met en ligne un nouveau projet éditorial baptisé Letters to a Young Creator. Jusqu’ici réservée à des éditions papier à diffusion limitée, cette collection de lettres est désormais accessible gratuitement en ligne, offrant un regard introspectif sur la création.
Le projet Letters to a Young Creator rassemble des témoignages personnels et sans artifice sur ce qu’implique le fait de créer quelque chose de réellement important. Les textes sont signés par des figures reconnues de différents mondes —l’entreprise, le design, la technologie et les arts. Toutes ont été invitées à répondre à des questions posées par d’anciens et actuels membres du Steve Jobs Archive.
Ces textes avaient jusqu’à présent été publiés uniquement dans des éditions imprimées à tirage limité, distribuées par le Steve Jobs Archive en 2024 et 2025. Leur mise en ligne permet donc une ouverture à un public beaucoup plus large. Parmi les contributeurs figurent notamment Tim Cook et Jony Ive, deux personnalités étroitement associées à l’histoire moderne d’Apple.
Dans son écrit, daté du 20 août 2024, Tim Cook revient sur sa toute première conversation avec Steve Jobs, à une époque où Apple traversait une période difficile. Il évoque les doutes qui entouraient alors l’avenir de l’entreprise, et les avertissements reçus avant de rejoindre une société que beaucoup jugeaient en sursis.
Tim Cook décrit comment, dès les premiers échanges, la vision, la passion et la clarté de Steve Jobs ont dissipé toute hésitation. Ce dernier y exposait un futur où la technologie pourrait libérer la créativité humaine, connecter les individus et les élever d’une manière encore difficile à imaginer. Un rêve qui nécessitait, selon lui, des personnes profondément curieuses et prêtes à travailler pour quelque chose de plus grand qu’elles-mêmes.
L'actuel CEO conclut en expliquant qu’en rejoignant Cupertino, il n’a pas simplement accepté un poste, mais trouvé une raison d’être qui continue de le guider aujourd’hui encore — une décision qu’il qualifie de plus importante de sa vie.
Le titre du projet fait explicitement écho à
Letters to a Young Creator, le Steve Jobs Archive poursuit sa mission : préserver et transmettre l’héritage intellectuel de Steve Jobs, au-delà des produits et des succès commerciaux. L’intégralité des lettres, dont celles de Tim Cook et Jony Ive, est désormais disponible en ligne sur le site officiel du Steve Jobs Archive.