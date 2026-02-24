Qu'est-ce que Tim Cook a écrit pour l'anniversaire de Steve Jobs ?

La création...

Letters to a Young Poet

Tim Cook, Jony Ive et d’autres voix marquantes

Qu'en penser ?



Avec Letters to a Young Creator , le Steve Jobs Archive poursuit sa mission : préserver et transmettre l’héritage intellectuel de Steve Jobs, au-delà des produits et des succès commerciaux. L’intégralité des lettres, dont celles de Tim Cook et Jony Ive, est désormais disponible en ligne sur le site officiel du Steve Jobs Archive.

Le projetrassemble des témoignages personnels et sans artifice sur ce qu’implique le fait de créer quelque chose de réellement important. Les textes sontde différents mondes —l’entreprise, le design, la technologie et les arts. Toutes ont été invitées à répondre à des questions posées par d’anciens et actuels membres du Steve Jobs Archive., un ouvrage que Steve Jobs affectionnait particulièrement, mais aussi à la propre habitude de Jobs d’échanger des idées par écrit pour affiner sa pensée et rechercher la clarté.distribuées par le Steve Jobs Archive en 2024 et 2025. Leur mise en ligne permet donc une ouverture à un public beaucoup plus large. Parmi les contributeurs figurent notamment, deux personnalités étroitement associées à l’histoire moderne d’Apple.Dans son écrit, daté du 20 août 2024,, à une époque où Apple traversait une période difficile. Il évoque les doutes qui entouraient alors l’avenir de l’entreprise, et les avertissements reçus avant de rejoindre une société que beaucoup jugeaient en sursis.Tim Cook décrit comment, dès les premiers échanges, la vision, la passion et la clarté de Steve Jobs ont dissipé toute hésitation. Ce dernier y exposait, connecter les individus et les élever d’une manière encore difficile à imaginer. Un rêve qui nécessitait, selon lui, des personnes profondément curieuses et prêtes à travailler pour quelque chose de plus grand qu’elles-mêmes.L'actuel CEO conclut en expliquant qu’en rejoignant Cupertino, il n’a pas simplement accepté un poste, mais— une décision qu’il qualifie de plus importante de sa vie.