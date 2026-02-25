Pikimov 5 : l’alternative européenne gratuite à After Effects et CapCut !

Deux éditeurs, deux philosophies

Gratuit, sans compte, sans cloud

Un enjeu de souveraineté numérique

Qu’en penser ?



Avec cette version 5, Pikimov change clairement de dimension. En combinant un éditeur classique orienté grand public et un module de compositing avancé, le logiciel élargit son public tout en conservant son ADN initial. Cette approche hybride pourrait séduire aussi bien les créateurs occasionnels que les motion designers plus expérimentés. À l’heure où les outils de création deviennent de plus en plus opaques et centralisés, Pikimov 5 se pose donc comme une alternative singulière — et résolument européenne — qui mérite l’attention.

La grande nouveauté de Pikimov 5 réside dans l’arrivée d’un. Son fonctionnement se rapproche de celui de: montage par pistes, transitions rapides, animations accessibles et prise en main immédiate. Mais le choix est assumé car il s’agit de, notamment sur les réseaux sociaux.En parallèle, Pikimov conserve son. Ce module, déjà présent dans les versions précédentes, rappelle l’approche d’After Effects, avec une logique de calques, d’animations et de compositions imbriquées. Désormais, Pikimov 5 couvre un spectre très large, du montage rapide au travail de compositing plus technique.Contrairement à la majorité des solutions concurrentes,. Les projets sont traités localement dans le navigateur, un choix technique qui limite l’exposition des données et renforce la confidentialité.Enfin, notons queet n’exploite pas les créations des utilisateurs pour entraîner des algorithmes. Un positionnement à contre-courant, à l’heure où de nombreux outils conditionnent leurs fonctionnalités à l’IA et à la collecte massive de données.La sortie de Pikimov 5 intervient dans un contexte particulier. La souveraineté numérique est devenue un sujet central en Europe, notamment dans les domaines de la création, du cloud et des outils professionnels.Pikimov apporte ainsi unedans un écosystème très polarisé. Sans ambition hégémonique, le projet démontre qu’il est possible de proposer un outil puissant, moderne et accessible, sans dépendre d’abonnements, de plateformes fermées ou de modèles économiques basés sur les données.