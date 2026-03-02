Acheter sur les plateformes de fast fashion coûtera désormais plus cher

Une taxe de 2 euros par article importé

Une mesure nationale… avant une taxe européenne

Qu'en penser ?



À court terme, les effets se font déjà sentir. Dès ce mois de mars, il est probable que certaines plateformes ajustent leurs prix, notamment sur les articles les moins chers, pour absorber — ou répercuter — cette nouvelle charge fiscale.



À moyen terme, la taxe européenne devrait uniformiser les règles au niveau du continent, limitant les écarts de prix artificiellement bas liés aux importations massives hors UE. Si l’impact individuel par article reste modeste, la mesure pourrait contribuer à freiner la surconsommation de fast fashion et à rééquilibrer la concurrence avec les acteurs européens soumis à des normes sociales, fiscales et environnementales plus strictes.



En résumé, les consommateurs ne seront pas doublement taxés, mais la fin des vêtements à quelques euros livrés sans surcoût fiscal semble bel et bien engagée.

La mesure concerne les articles d’une, expédiés depuis des pays tiers. Chaque produit est désormais soumis à une taxe forfaitaire de 2 euros, indépendamment de son prix initial. L’objectif est deface à des plateformes capables de proposer des prix extrêmement bas grâce à des coûts logistiques et fiscaux très réduits.Les acteurs les plus directement visés sont, dont le modèle repose sur l’envoi massif de petits colis individuels depuis l’Asie. Techniquement, ce sont les plateformes qui doivent s’acquitter de la taxe auprès des autorités françaises. Mais rien ne les empêche de répercuter ce coût sur les consommateurs. Concrètement, un t-shirt vendu 8 euros ou un pull affiché à 10 euros pourrait voir son prix grimper de manière sensible, la taxe représentant parfois 20 à 25 % du prix final.Cette taxe française n’est toutefois qu’une étape transitoire.Une question se pose alors naturellement :La réponse est clairement non. Le droit européen interdit toute double taxation sur un même bien. Le but de Bruxelles est de, en évitant que les États membres appliquent des règles fiscales divergentes selon le pays de livraison, ce qui créerait des distorsions de concurrence et des inégalités entre consommateurs européens.Lorsque la taxe européenne entrera en vigueur cet été,. Deux scénarios sont envisagés : soitla taxe française pour les produits déjà couverts par la réglementation européenne, soitson champ d’application, afin qu’elle ne concerne que des biens ou des flux non visés par la taxe de l’UE. Dans tous les cas, la superposition des deux taxes est juridiquement exclue.