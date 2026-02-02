Apple prolonge la vie d’anciens iPhone et Mac avec de nouvelles mises à jour
Par Laurence - Publié le
Alors que l’attention est largement tournée vers les versions récentes d’iOS, macOS ou watchOS, Apple continue d’assurer le suivi de ses systèmes plus anciens. Après avoir ressuscité iOS 12 la semaine dernière, elle déploie ce soir une série de mises à jour logicielles destinées exclusivement à des versions antérieures de ses systèmes pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.
Ces correctifs ne concernent pas les plateformes actuelles, mais visent à maintenir la compatibilité et la sécurité de nombreux appareils toujours en circulation.
Ces mises à jour ciblent donc des versions qui ne sont plus au cœur de la communication d’Apple, mais qui restent utilisées sur de nombreux appareils plus anciens, parfois incompatibles avec les dernières générations d’OS. En effet lors des dernièrs résultats, Apple a fièrement revendiqué désormais 2,5 milliards d’appareils actifs dans le monde — iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods et consorts. L’an dernier à la même période, la firme en annonçait 2,35 milliards. Cela signifie qu’en douze mois, elle a enregistré une hausse 150 millions, entre les nouveaux appareils et les anciens partis à la casse.
Parmi ces mises à jour, iOS 16.7.14 mérite une attention particulière. Cette version vient corriger un problème introduit dans iOS 16.7.13, déployé la semaine précédente… puis retiré par Apple. En cause : des dysfonctionnements de connectivité réseau détectés en Australie, affectant certains utilisateurs. Apple avait alors suspendu la diffusion de la mise à jour avant de proposer ce correctif révisé, preuve que même sur des branches logicielles anciennes, les incidents critiques restent pris au sérieux.
Les mises à jour pour macOS Big Sur, macOS Catalina et plusieurs versions de watchOS sont en revanche plus surprenantes. Elles ne répondent pas à une faille de sécurité largement médiatisée, mais à un enjeu plus structurel : la pérennité des services Apple sur les anciens appareils.
D’après la documentation officielle publiée par Apple, ces correctifs servent principalement à prolonger les certifications nécessaires au fonctionnement de services clés, comme : iMessage, FaceTime et l’activation des appareils.
Apple précise notamment, à propos de macOS Big Sur 11.7.11 :
Ces correctifs illustrent la stratégie d’Apple sur le long terme : ne pas ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais garantir que les services fondamentaux restent opérationnels, même sur des systèmes officiellement dépassés.
C’est un point souvent sous-estimé, mais crucial pour :
• les entreprises conservant des flottes matérielles anciennes,
• les administrations,
• ou tout simplement les utilisateurs qui n’ont pas (ou ne veulent pas) renouveler leur matériel.
La présence d’une mise à jour Security Update 2026-001 pour macOS Catalina, un système lancé en 2019, montre que le support d’Apple dépasse parfois largement les cycles marketing habituels — du moins pour les briques critiques de l’écosystème.
Même si ces mises à jour passent largement sous les radars, elles envoient un message clair : Apple continue d’investir dans la stabilité de son écosystème, y compris sur des versions anciennes, tant que des services stratégiques sont en jeu. Pour les utilisateurs concernés, il est donc vivement recommandé d’installer ces correctifs, non pas pour de nouvelles fonctions, mais pour éviter à terme des coupures silencieuses de services aussi centraux qu’iMessage ou FaceTime.
Une salve de mises à jour pour des systèmes en fin de cycle
Apple a ainsi publié les versions suivantes :
• iOS 16.7.14 (build 20H370)
• iPadOS 16.7.14 (build 20H370)
• macOS Big Sur 11.7.11 (build 20G1443)
• watchOS 10.6.2 (build 21U594)
• watchOS 9.6.4 (build 20U512)
• watchOS 6.3.1 (build 17U224)
• macOS Catalina – Security Update 2026-001
iOS 16.7.14 corrige un bug critique détecté en Australie
macOS et watchOS : une mise à jour inattendue
cette mise à jour prolonge la certification requise par des fonctionnalités telles qu’iMessage, FaceTime et l’activation de l’appareil afin qu’elles continuent de fonctionner après janvier 2027. Autrement dit, sans ces mises à jour, certains Mac plus anciens auraient pu perdre l’accès à des services essentiels d’ici deux ans.
Une maintenance minimum syndicale
Qu'en penser ?
