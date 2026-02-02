Apple prolonge la vie d’anciens iPhone et Mac avec de nouvelles mises à jour

Qu'en penser ?



Même si ces mises à jour passent largement sous les radars, elles envoient un message clair : Apple continue d’investir dans la stabilité de son écosystème, y compris sur des versions anciennes, tant que des services stratégiques sont en jeu. Pour les utilisateurs concernés, il est donc vivement recommandé d’installer ces correctifs, non pas pour de nouvelles fonctions, mais pour éviter à terme des coupures silencieuses de services aussi centraux qu’iMessage ou FaceTime.