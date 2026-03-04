Apple Plans : Thionville passe aussi en 3D avec le survol Flyover
Apple a mis à jour ses serveurs pour ajouter Thionville au catalogue Flyover de l'application Plans, sur iOS et macOS. Les Mosellans peuvent désormais survoler leur ville en trois dimensions, avec une modélisation photoréaliste qui couvre toute l'agglomération.
C'est notre lecteur Benjamin (qu'on remercie au passage) qui nous a signalé l'ajout. Thionville bénéficie donc de la technologie Flyover dans Apple Plans. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas une simple vue satellite à plat : c'est une vraie reconstitution 3D texturée des bâtiments, des monuments et du relief urbain. La modélisation couvre le centre-ville et s'étend sur les abords, ce qui permet d'observer la Tour des Puces, l'église Saint-Maximin avec son orgue classé ou les fortifications héritées de Cormontaigne. Et ça ajoute une ville de plus dans l'Est de la France, où Strasbourg, Mulhouse et Lyon faisaient jusqu'à présent figure d'exceptions.
Flyover n'a rien de nouveau. Apple a lancé cette fonctionnalité en 2012 avec iOS 6, au moment de sa rupture avec Google Maps. Au départ, seules quelques métropoles comme New York, San Francisco ou Londres avaient droit à ce traitement de faveur. En France, le déploiement a été progressif : Paris a ouvert le bal, suivie par Lyon, Marseille, puis des villes comme Bordeaux, Caen ou Mulhouse plus récemment. Pour en profiter, il faut passer par l'application Plans, pas moyen d'y accéder depuis un navigateur web. Côté matériel, n'importe quel iPhone, iPad ou Mac récent fait l'affaire. La fluidité dépend quand même de votre connexion, les textures étant chargées à la volée.
Si vous voulez tester, jetez un oeil à la Place du Marché et son beffroi, le rendu des détails architecturaux est plutôt réussi. La Tour des Puces, ce vestige du XIe siècle classé monument historique, vaut aussi le détour vu du ciel. Pour voyager plus loin, certaines zones restent des références en Flyover : Venise pour ses canaux, le Grand Canyon pour le relief, ou encore Shinjuku à Tokyo pour la densité urbaine.
L'ajout de Thionville montre qu'Apple continue d'étoffer son catalogue Flyover en France, y compris pour des villes de taille moyenne. On peut regretter la lenteur du déploiement, mais la qualité de la 3D reste quand même au-dessus de ce que propose la concurrence sur mobile. Pour explorer une ville avant un déplacement, c'est toujours rigolo en tous cas.
