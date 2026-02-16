Apple Plans : Mulhouse passe enfin en 3D avec le survol Flyover
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a mis à jour ses serveurs pour ajouter Mulhouse au catalogue Flyover de l'application Plans, sur iOS et macOS. Les utilisateurs alsaciens peuvent désormais survoler la cité de l'automobile en trois dimensions, avec une modélisation photoréaliste qui couvre toute l'agglomération.
C'est une mise à jour que les locaux n'attendaient plus. Grâce au signalement de notre lecteur Benjamin (qu'on remercie au passage), on a pu constater que Mulhouse bénéficie désormais de la technologie Flyover dans Apple Plans. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas une simple vue satellite à plat : c'est une vraie reconstitution 3D texturée des bâtiments, des monuments et du relief urbain. La modélisation ne se limite pas au centre-ville historique. Elle s'étend sur la périphérie, ce qui permet d'observer la Tour de l'Europe ou les vastes structures du Musée National de l'Automobile. Et ça comble un vrai vide cartographique dans l'Est de la France, où Strasbourg et Lyon faisaient jusqu'ici figure d'exceptions.
Flyover n'a rien de nouveau. Apple a lancé cette fonctionnalité en 2012 avec iOS 6, au moment de son divorce avec Google Maps. Au départ, seules quelques métropoles comme New York, San Francisco ou Londres avaient droit à ce traitement de faveur. En France, le déploiement a été progressif : Paris a ouvert le bal, suivie par Lyon, Marseille, puis des villes comme Bordeaux ou Saint-Étienne plus récemment. Pour en profiter, il faut passer par l'application Plans, pas moyen d'y accéder depuis un navigateur web. Côté matériel, n'importe quel iPhone, iPad ou Mac récent fait l'affaire. La fluidité dépend quand même de votre connexion, les textures haute définition étant chargées à la volée.
Si vous voulez mettre votre appareil à l'épreuve, on vous conseille de jeter un oeil à la Place de la Réunion à Mulhouse. Le rendu de la brique et des détails architecturaux est assez bluffant. Pour voyager plus loin, certaines zones restent des références absolues en Flyover : Venise pour ses canaux, le Grand Canyon pour le relief escarpé, ou encore le quartier de Shinjuku à Tokyo pour la densité urbaine.
L'ajout de Mulhouse montre qu'Apple n'a pas abandonné Flyover, ce rendu ultra-précis qu'on retrouve à Paris et dans quelques autres villes. On peut regretter la lenteur du déploiement en France, mais la qualité de la 3D reste quand même au-dessus de ce que propose la concurrence sur mobile. Pour explorer une ville avant un déplacement c'est toujours sympa en tous cas.
