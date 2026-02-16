Apple Plans : Mulhouse passe enfin en 3D avec le survol Flyover

On en dit quoi ?



L'ajout de Mulhouse montre qu'Apple n'a pas abandonné Flyover, ce rendu ultra-précis qu'on retrouve à Paris et dans quelques autres villes. On peut regretter la lenteur du déploiement en France, mais la qualité de la 3D reste quand même au-dessus de ce que propose la concurrence sur mobile. Pour explorer une ville avant un déplacement c'est toujours sympa en tous cas.