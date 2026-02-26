Apple Plans s'offre un petit bonus pour le lancement de la saison 2026 de Formule 1
La saison 2026 de Formule 1 débutera le mois prochain, et elle marque une étape importante pour Apple. Pour la première fois, la firme détient les droits de diffusion exclusifs de la F1 aux États-Unis via Apple TV. Alors que le drapeau à damiers s'agite, Apple commence à déployer une expérience dédiée mêlant sport et cartographie, avec une mise à jour majeure d’Apple Maps autour du Grand Prix d’Australie 2026.
Une immersion inédite dans le circuit de Melbourne
Dans Apple Plans, les fans de Formule 1 peuvent désormais explorer le circuit de l’Albert Park avec un niveau de détail inédit. L’application propose une cartographie complète du tracé, intégrant les numéros des virages, les tribunes, ainsi qu’une représentation en 3D du bâtiment des stands.
Pensée à la fois pour les spectateurs à distance et pour ceux présents sur place, cette expérience facilite aussi la navigation autour du circuit, avec des itinéraires piétons précis et des points d’intérêt clairement identifiés.
Des éléments spécifiques au Grand Prix
Apple a intégré plusieurs couches d’informations dédiées à l’événement, comme des éléments du circuit (vibrations réalistes, passerelles, tribunes en 3D et les 14 virages clairement identifiés), des points d’intérêt temporaires (entrées du circuit, toilettes, points d’eau, postes de premiers secours, boutiques officielles et itinéraires vers chaque tribune) et, enfin, des repères emblématiques en 3D (le Pit Building, la ligne d’arrivée, les tribunes principales, le Lakeside Stadium ou encore le Melbourne Sports & Aquatic Centre).
Au-delà du circuit, Plan enrichit aussi la représentation de Melbourne, avec des monuments et lieux emblématiques modélisés en 3D, comme l’AAMI Park, la Eureka Tower, Luna Park, Marvel Stadium, la Rod Laver Arena, le Royal Exhibition Building ou encore la cathédrale St. Paul. Cette approche renforce l’aspect touristique et événementiel de la carte, en plaçant le Grand Prix dans son contexte urbain.
Une couverture mondiale prévue toute l’année
Apple précise que cette expérience ne se limitera pas à l’Australie. D’autres Grands Prix bénéficieront de mises à jour similaires tout au long de la saison 2026, avec des circuits enrichis dans Apple Maps à mesure du calendrier. En parallèle, Apple lance également un guide “Formula 1 Tracks Around the World 2026”, directement accessible dans Apple Maps, regroupant des informations sur l’ensemble des 24 circuits du championnat.
Qu'en penser ?
À partir de cette saison, tous les abonnés Apple TV peuvent suivre l’intégralité des courses de Formule 1 sans coût supplémentaire aux États-Unis. Cette intégration étroite entre streaming, cartographie et services illustre la stratégie d’Apple : transformer ses plateformes en véritables expériences connectées, bien au-delà du simple visionnage. Avec cette première initiative autour de la F1, Apple donne un aperçu de ce que pourrait devenir le sport automobile à l’ère des services immersifs — et pose les bases d’un partenariat appelé à se renforcer au fil de la saison.