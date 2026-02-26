Apple Plans s'offre un petit bonus pour le lancement de la saison 2026 de Formule 1

Une immersion inédite dans le circuit de Melbourne

Des éléments spécifiques au Grand Prix

Une couverture mondiale prévue toute l’année

Qu'en penser ?



À partir de cette saison, tous les abonnés Apple TV peuvent suivre l’intégralité des courses de Formule 1 sans coût supplémentaire aux États-Unis. Cette intégration étroite entre streaming, cartographie et services illustre la stratégie d’Apple : transformer ses plateformes en véritables expériences connectées, bien au-delà du simple visionnage. Avec cette première initiative autour de la F1, Apple donne un aperçu de ce que pourrait devenir le sport automobile à l’ère des services immersifs — et pose les bases d’un partenariat appelé à se renforcer au fil de la saison.

Dans Apple Plans,L’application propose uneintégrant les numéros des virages, les tribunes, ainsi qu’une représentation en 3D du bâtiment des stands.Pensée à la fois pour les spectateurs à distance et pour ceux présents sur place, cette expérienceavec des itinéraires piétons précis et des points d’intérêt clairement identifiés.Apple a intégré plusieurs couches d’informations dédiées à l’événement, comme des(vibrations réalistes, passerelles, tribunes en 3D et les 14 virages clairement identifiés), des(entrées du circuit, toilettes, points d’eau, postes de premiers secours, boutiques officielles et itinéraires vers chaque tribune) et, enfin, des(le Pit Building, la ligne d’arrivée, les tribunes principales, le Lakeside Stadium ou encore le Melbourne Sports & Aquatic Centre).Au-delà du circuit,avec des monuments et lieux emblématiques modélisés en 3D, comme l’AAMI Park, la Eureka Tower, Luna Park, Marvel Stadium, la Rod Laver Arena, le Royal Exhibition Building ou encore la cathédrale St. Paul. Cette approche renforce l’aspect touristique et événementiel de la carte, en plaçant le Grand Prix dans son contexte urbain.Apple précise que cette expérience ne se limitera pas à l’Australie., avec des circuits enrichis dans Apple Maps à mesure du calendrier. En parallèle, Apple lance également un guide “Formula 1 Tracks Around the World 2026”, directement accessible dans Apple Maps, regroupant des informations sur l’ensemble des 24 circuits du championnat.