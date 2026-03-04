Ménage de printemps : Apple abandonne ces 7 produits
Chaque vague de nouveaux produits chez Apple s’accompagne généralement d’un grand nettoyage dans le catalogue. Et cette semaine ne fait pas exception. Avec l’arrivée de plusieurs nouveaux appareils, pas moins de sept produits ont discrètement disparu de la gamme officielle.
Les malheureux élus sont...
Au total, Apple a déjà présenté six nouveaux produits, entraînant mécaniquement la disparition de leurs prédécesseurs ou de certaines configurations devenues redondantes.
Bien évidemment, on commence par l'iPhone 16e, qui est remplacé par iPhone 17e (mais qui se trouve encore chez les revendeurs ou les opérateurs, avec des ristournes plutôt intéressantes !).
Le MacBook Air M4 cède sa place au MacBook Air M5. Les MacBook Pro M4 Pro et MacBook Pro M4 Max disparaissent au profit des MacBook Pro M5 Pro et MacBook Pro M5 Max. Plus discrètement le MacBook Pro M5 512Go est rayé du catalogue, troqué par une configuration de base 1 To.
L'iPad Air M3 s'en va au profit de l'iPad Air M4. Côté écran, l'Apple Studio Display est remplacé par une nouvelle génération, et le Pro Display XDR par le Studio Display XDR.
Des mises à jour surtout incrémentales
Dans la plupart des cas, il s’agit d’évolutions relativement classiques d’une génération à l’autre. Les nouveaux modèles — comme l’iPhone 17e, le MacBook Air M5 ou encore l’iPad Air M4 — conservent les grandes lignes de leurs prédécesseurs tout en apportant des améliorations ciblées en matière de performances, de stockage ou de connectivité.
Apple profite aussi de ces mises à jour pour simplifier certaines configurations, comme sur le MacBook Pro où la capacité de stockage minimale passe désormais à 1 To, supprimant la version 512 Go.
Ce renouvellement rapide de la gamme s’inscrit dans la stratégie habituelle d’Apple : maintenir un catalogue relativement compact, éviter les chevauchements entre générations et pousser progressivement les utilisateurs vers les modèles les plus récents.
Qu'en penser ?
Si certains produits disparaissent discrètement, ils sont presque toujours remplacés par des versions légèrement améliorées et parfois mieux équipées dès le modèle d’entrée de gamme. Mais les anciennes générations sont loin d'être obsolètes et deviennent même très intéressantes. Elles vont continuer à être mises en vente chez les revendeurs, afin d'écouler les stocks, et ce, en bénéficiant de promotions !