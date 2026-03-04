Ménage de printemps : Apple abandonne ces 7 produits

Les malheureux élus sont...

Des mises à jour surtout incrémentales

Qu'en penser ?



Si certains produits disparaissent discrètement, ils sont presque toujours remplacés par des versions légèrement améliorées et parfois mieux équipées dès le modèle d’entrée de gamme. Mais les anciennes générations sont loin d'être obsolètes et deviennent même très intéressantes. Elles vont continuer à être mises en vente chez les revendeurs, afin d'écouler les stocks, et ce, en bénéficiant de promotions !

Au total, Apple a déjà présenté six nouveaux produits,Bien évidemment, on commence par, qui est remplacé par iPhone 17e (mais qui se trouve encore chez les revendeurs ou les opérateurs, avec des ristournes plutôt intéressantes !).Lecède sa place au MacBook Air M5. Lesdisparaissent au profit des MacBook Pro M5 Pro et MacBook Pro M5 Max. Plus discrètement le MacBook Pro M5 512Go est rayé du catalogue, troqué par une configuration de base 1 To.L'iPad Air M3 s'en va au profit de l'iPad Air M4. Côté écran, l'est remplacé par une nouvelle génération, et le Pro Display XDR par le Studio Display XDR.Dans la plupart des cas,. Les nouveaux modèles — comme l’iPhone 17e, le MacBook Air M5 ou encore l’iPad Air M4 — conservent les grandes lignes de leurs prédécesseurs tout en apportant des améliorations ciblées en matière de performances, de stockage ou de connectivité.Apple profite aussi de ces mises à jour pour, comme sur le MacBook Pro où la capacité de stockage minimale passe désormais à 1 To, supprimant la version 512 Go.: maintenir un catalogue relativement compact, éviter les chevauchements entre générations et pousser progressivement les utilisateurs vers les modèles les plus récents.