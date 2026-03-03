Voici le nouveau MacBook Air : M5, N1, 512 Go, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 !

M5 : un bond en performances, notamment pour l’IA

512 Go de base (enfin) et SSD 2x plus rapide

Connectivité modernisée : Wi-Fi 7 et Bluetooth 6

Écran Liquid Retina, autonomie et audio immersif

Disponibilité et Prix

Charge rapide et efficace

Qu'en penser ?



Plus rapide, mieux connecté et plus généreux en stockage, le MacBook Air M5 renforce une formule déjà éprouvée. Pour les étudiants, créatifs et professionnels mobiles, Apple affine son best-seller sans en changer l’ADN : silence, autonomie et portabilité, désormais dopés à l’IA.

(le cœur le plus rapide jamais intégré à un MacBook Air)Apple l'annonce jusqu’à 4x plus rapide en tâches IA par rapport au M4, et 9,5x par rapport au M1, jusqu’à 6,5x plus rapide en rendu 3D avec ray tracing (versus M1) et jusqu’à 2,7x plus rapide en traitement d’image (vs M1)., avec des configurations jusqu’à 4 To. Ainsi les 13 et 15 pouces d'entrée de gamme sont proposés avec un SSD de 512 Go mais sont configurables en 1 To, 2 To ou 4 To. Pour les autres modèles, c'est plus simple, ils sont proposés en base avec un SSD de 1 To, mais configurables en 2 To ou 4 To. Le nouveau SSD promet des débits 2x supérieurs à la génération précédente, accélérant import de bibliothèques photo, chargement d’apps et projets volumineux.Pour épauler processeur et SSD, Apple embarque... À l'exception des deux modèles haut de gamme (en 13 et 15 pouces) qui embarquent de base 24 Go avec une option à 32 Go.Côté connectivité, le MacBook Air bénéficient, avec à la clé de meilleures performances et une fiabilité accrue. Pour la connectique, on retrouve(13,6” ou 15,3”) à 500 nits et 1 milliard de couleurs.. La caméra 12 MP avec cadre centré, un ensemble trois micros et des haut-parleurs compatibles Spatial Audio / Dolby Atmos complètent l’expérience.(bleu ciel, minuit, lumière stellaire et argent) à partir de 1190 euros (13 pouces) et 1499 euros (15 pouces).. En poussant les curseurs à fond, le 13 pouces full option )CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, 32 Go, 4 To et adaptateur secteur USB-C 70 W) affiche un joli. De son côté, le 15 pouces toutes options fera grimper la note à. Sachez enfin que le 15 pouces accuse un poids de 1,51 kg (même poids que le M4 de 2025) et 1,23 kg pour le 13 (1,24 kg pour le M4 de 2025).Du côté des options,. Du côté des SSD, passer de 512 Go à 1 To coutera 250 euros, ou 700 euros pour un 2 To et 1 375 euros pour embarquer un 4 To.Avant de conclure, faisons un petit arrêt sur une petite particuliarité… L’option de base CPU 10 cœurs / GPU 8 cœurs ne permet pas d’augmenter mémoire et SSD. Il faudra pour cela passer par le modele CPU 10 cœurs / GPU 10 cœursAu niveau des petits plus (ou des petits moins), le carton ne comporte. Pour en récupérer un, il vous en coutera),, intégrant deux ports pour recharger deux appareils simultanément. Et enfin ce seront également, compatible avec la charge rapide, jusqu’à 50 % en 30 minutes environ.Notons au passage que le MacBook Air M5 intègre désormais, dont 100 % d’aluminium recyclé pour le châssis et 100 % de cobalt recyclé dans la batterie. La production s’appuie à 50 % sur des énergies renouvelables, et l’emballage est 100 % fibre.