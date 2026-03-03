Voici le nouveau MacBook Air : M5, N1, 512 Go, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 !
Par Laurence - Publié le
Poursuivant la suite de ses annonces, Apple s'attaque aujourd'hui au MacBook Air pour lui donner une puce M5, une mise à jour axée sur les performances, l’IA et la connectivité. Au programme : une nouvelle puce M5, 512 Go de stockage en standard, un SSD plus rapide, ainsi que l’arrivée du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6 via la puce maison N1. Le tout dans un châssis en aluminium fin, léger et sans ventilateur, décliné en 13 et 15 pouces.
Article en cours de rédaction
La puce M5 embarque un CPU 10 cœurs (le cœur le plus rapide jamais intégré à un MacBook Air), un GPU 10 cœurs (seulement 8 coeurs pour le 13" entrée de gamme) et un Neural Engine 16 cœurs. Apple l'annonce jusqu’à 4x plus rapide en tâches IA par rapport au M4, et 9,5x par rapport au M1, jusqu’à 6,5x plus rapide en rendu 3D avec ray tracing (versus M1) et jusqu’à 2,7x plus rapide en traitement d’image (vs M1).
Le MacBook Air M5 passe à 512 Go de stockage en standard, avec des configurations jusqu’à 4 To. Ainsi les 13 et 15 pouces d'entrée de gamme sont proposés avec un SSD de 512 Go mais sont configurables en 1 To, 2 To ou 4 To. Pour les autres modèles, c'est plus simple, ils sont proposés en base avec un SSD de 1 To, mais configurables en 2 To ou 4 To. Le nouveau SSD promet des débits 2x supérieurs à la génération précédente, accélérant import de bibliothèques photo, chargement d’apps et projets volumineux.
Pour épauler processeur et SSD, Apple embarque un minimum de 16 Go de mémoire unifiée qu'il est possible de configurer en 24 Go ou 32 Go... À l'exception des deux modèles haut de gamme (en 13 et 15 pouces) qui embarquent de base 24 Go avec une option à 32 Go.
Côté connectivité, le MacBook Air bénéficient de la nouvelle puce réseau N1, du Wi-Fi 7 (à la place du WiFi 6E) et du Bluetooth 6 (à la place du Bluetooth 5.3), avec à la clé de meilleures performances et une fiabilité accrue. Pour la connectique, on retrouve deux ports Thunderbolt 4, le MagSafe pour la recharge dédiée, et la prise en charge de deux écrans externes.
Le MacBook Air conserve son écran Liquid Retina (13,6” ou 15,3”) à 500 nits et 1 milliard de couleurs. L’autonomie grimpe jusqu’à 18 heures. La caméra 12 MP avec cadre centré, un ensemble trois micros et des haut-parleurs compatibles Spatial Audio / Dolby Atmos complètent l’expérience.
Le MacBook Air M5 est disponible en quatre couleurs (bleu ciel, minuit, lumière stellaire et argent) à partir de 1190 euros (13 pouces) et 1499 euros (15 pouces). Comme l'iPhone 17e et l'iPad Air M4, les précommandes sont ouvertes dès le 4 mars, avec une disponibilité au 11 mars. En poussant les curseurs à fond, le 13 pouces full option )CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, 32 Go, 4 To et adaptateur secteur USB-C 70 W) affiche un joli 3004 euros. De son côté, le 15 pouces toutes options fera grimper la note à 3294 euros. Sachez enfin que le 15 pouces accuse un poids de 1,51 kg (même poids que le M4 de 2025) et 1,23 kg pour le 13 (1,24 kg pour le M4 de 2025).
Du côté des options, passer de 16 Go de mémoire à 24 Go coûtera 250 euros et 475 euros pour passer à 32 Go. Du côté des SSD, passer de 512 Go à 1 To coutera 250 euros, ou 700 euros pour un 2 To et 1 375 euros pour embarquer un 4 To.
Avant de conclure, faisons un petit arrêt sur une petite particuliarité… L’option de base CPU 10 cœurs / GPU 8 cœurs ne permet pas d’augmenter mémoire et SSD. Il faudra pour cela passer par le modele CPU 10 cœurs / GPU 10 cœurs
Au niveau des petits plus (ou des petits moins), le carton ne comporte pas d’adaptateur secteur. Pour en récupérer un, il vous en coutera 45 euros pour un USB-C 30 W (
Notons au passage que le MacBook Air M5 intègre désormais 55 % de matériaux recyclés, dont 100 % d’aluminium recyclé pour le châssis et 100 % de cobalt recyclé dans la batterie. La production s’appuie à 50 % sur des énergies renouvelables, et l’emballage est 100 % fibre.
Plus rapide, mieux connecté et plus généreux en stockage, le MacBook Air M5 renforce une formule déjà éprouvée. Pour les étudiants, créatifs et professionnels mobiles, Apple affine son best-seller sans en changer l’ADN : silence, autonomie et portabilité, désormais dopés à l’IA.
Article en cours de rédaction
M5 : un bond en performances, notamment pour l’IA
La puce M5 embarque un CPU 10 cœurs (le cœur le plus rapide jamais intégré à un MacBook Air), un GPU 10 cœurs (seulement 8 coeurs pour le 13" entrée de gamme) et un Neural Engine 16 cœurs. Apple l'annonce jusqu’à 4x plus rapide en tâches IA par rapport au M4, et 9,5x par rapport au M1, jusqu’à 6,5x plus rapide en rendu 3D avec ray tracing (versus M1) et jusqu’à 2,7x plus rapide en traitement d’image (vs M1).
512 Go de base (enfin) et SSD 2x plus rapide
Le MacBook Air M5 passe à 512 Go de stockage en standard, avec des configurations jusqu’à 4 To. Ainsi les 13 et 15 pouces d'entrée de gamme sont proposés avec un SSD de 512 Go mais sont configurables en 1 To, 2 To ou 4 To. Pour les autres modèles, c'est plus simple, ils sont proposés en base avec un SSD de 1 To, mais configurables en 2 To ou 4 To. Le nouveau SSD promet des débits 2x supérieurs à la génération précédente, accélérant import de bibliothèques photo, chargement d’apps et projets volumineux.
Pour épauler processeur et SSD, Apple embarque un minimum de 16 Go de mémoire unifiée qu'il est possible de configurer en 24 Go ou 32 Go... À l'exception des deux modèles haut de gamme (en 13 et 15 pouces) qui embarquent de base 24 Go avec une option à 32 Go.
Connectivité modernisée : Wi-Fi 7 et Bluetooth 6
Côté connectivité, le MacBook Air bénéficient de la nouvelle puce réseau N1, du Wi-Fi 7 (à la place du WiFi 6E) et du Bluetooth 6 (à la place du Bluetooth 5.3), avec à la clé de meilleures performances et une fiabilité accrue. Pour la connectique, on retrouve deux ports Thunderbolt 4, le MagSafe pour la recharge dédiée, et la prise en charge de deux écrans externes.
Écran Liquid Retina, autonomie et audio immersif
Le MacBook Air conserve son écran Liquid Retina (13,6” ou 15,3”) à 500 nits et 1 milliard de couleurs. L’autonomie grimpe jusqu’à 18 heures. La caméra 12 MP avec cadre centré, un ensemble trois micros et des haut-parleurs compatibles Spatial Audio / Dolby Atmos complètent l’expérience.
Disponibilité et Prix
Le MacBook Air M5 est disponible en quatre couleurs (bleu ciel, minuit, lumière stellaire et argent) à partir de 1190 euros (13 pouces) et 1499 euros (15 pouces). Comme l'iPhone 17e et l'iPad Air M4, les précommandes sont ouvertes dès le 4 mars, avec une disponibilité au 11 mars. En poussant les curseurs à fond, le 13 pouces full option )CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, 32 Go, 4 To et adaptateur secteur USB-C 70 W) affiche un joli 3004 euros. De son côté, le 15 pouces toutes options fera grimper la note à 3294 euros. Sachez enfin que le 15 pouces accuse un poids de 1,51 kg (même poids que le M4 de 2025) et 1,23 kg pour le 13 (1,24 kg pour le M4 de 2025).
Du côté des options, passer de 16 Go de mémoire à 24 Go coûtera 250 euros et 475 euros pour passer à 32 Go. Du côté des SSD, passer de 512 Go à 1 To coutera 250 euros, ou 700 euros pour un 2 To et 1 375 euros pour embarquer un 4 To.
Avant de conclure, faisons un petit arrêt sur une petite particuliarité… L’option de base CPU 10 cœurs / GPU 8 cœurs ne permet pas d’augmenter mémoire et SSD. Il faudra pour cela passer par le modele CPU 10 cœurs / GPU 10 cœurs
Au niveau des petits plus (ou des petits moins), le carton ne comporte pas d’adaptateur secteur. Pour en récupérer un, il vous en coutera 45 euros pour un USB-C 30 W (
Charge rapide et efficace), 65 euros pour un double port USB-C 35 W, intégrant deux ports pour recharger deux appareils simultanément. Et enfin ce seront également 65 euros qui alourdiront la facture pour un adaptateur USB-C 70 W, compatible avec la charge rapide, jusqu’à 50 % en 30 minutes environ.
Notons au passage que le MacBook Air M5 intègre désormais 55 % de matériaux recyclés, dont 100 % d’aluminium recyclé pour le châssis et 100 % de cobalt recyclé dans la batterie. La production s’appuie à 50 % sur des énergies renouvelables, et l’emballage est 100 % fibre.
Qu'en penser ?
Plus rapide, mieux connecté et plus généreux en stockage, le MacBook Air M5 renforce une formule déjà éprouvée. Pour les étudiants, créatifs et professionnels mobiles, Apple affine son best-seller sans en changer l’ADN : silence, autonomie et portabilité, désormais dopés à l’IA.