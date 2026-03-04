Vous avez déjà vu 200 000 neurones humains jouer à Doom ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Cortical Labs, une startup australienne, a réussi à faire jouer des neurones humains vivants au jeu Doom. Leur processeur biologique CL1, composé de 200 000 cellules nerveuses cultivées sur une puce, a appris à tirer sur des ennemis et se déplacer dans le jeu en moins d'une semaine. Trois ans après Pong, la startup passe donc à la vitesse supérieure.
En 2022, Cortical Labs avait déjà fait parler d'elle avec DishBrain, un système de 800 000 neurones humains qui avait appris à jouer à Pong. Le projet avait demandé 18 mois de développement. Avec le CL1, leur nouveau processeur biologique, le passage à Doom s'est fait en moins d'une semaine. Brett Kagan, le directeur scientifique de la startup, parle d'un cap : les neurones font preuve d'un apprentissage adaptatif en temps réel, orienté vers un objectif. Dit autrement, les cellules ne réagissent pas au hasard, elles apprennent.
Le flux vidéo du jeu est converti en signaux électriques que les neurones peuvent comprendre. En retour, les schémas d'activation des cellules déclenchent des actions dans le jeu : se déplacer, tirer, pivoter. Si les neurones s'activent selon un schéma précis, le personnage tire. Un autre schéma, et il avance. Le tout est programmable en Python par une API cloud, et c'est un développeur indépendant, Sean Cole, qui a construit l'interface en une semaine environ, sans expérience en informatique biologique.
Les neurones jouent comme un débutant complet. Ils arrivent à chercher des ennemis, tirer et se déplacer, mais ils perdent encore beaucoup ces gros nuls. L'équipe note quand même que le système a atteint ce niveau plus vite qu'un réseau de neurones artificiels classique. Cortical Labs voit déjà plus loin que le jeu vidéo : des bras robotiques et des programmes complexes font partie des pistes envisagées.
est-ce que ça peut faire tourner Doom ?est un grand classique du monde tech. Des neurones humains dans une boîte de Petri viennent d'y répondre, et même si le niveau est celui d'un joueur très débutant, le fait que des cellules vivantes apprennent un FPS en quelques jours est quand même franchement impressionnant.