Vous avez déjà vu 200 000 neurones humains jouer à Doom ?

On en dit quoi ?



La question est-ce que ça peut faire tourner Doom ? est un grand classique du monde tech. Des neurones humains dans une boîte de Petri viennent d'y répondre, et même si le niveau est celui d'un joueur très débutant, le fait que des cellules vivantes apprennent un FPS en quelques jours est quand même franchement impressionnant.