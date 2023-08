Atari va offrir une suite au mythique Pong de 1972 !

successeur spirituelle

Une suite pour Pong !

titre indé expérimental sorti en 2021

saisit l’essence du jeu Pong de 1972 dont il est le successeur spirituel

Sur iOS en 2024

Cela fait plus de 50 ans que le gameplay simple et amusant de Pong captive les joueurs et les développeurs de jeux vidéo. Avec qomp2, je suis ravi que nous puissions poursuivre le storytelling créatif et profond initié avec qomp.

Le jeu Atari de 1972 (un des premiers de l'histoire d'ailleurs) va finalement avoir une suite officielle en 2024. Les développeurs d'Atari (on ne change pas une équipe qui gagne) indiquent d'ailleurs queComme vous pourrez le constater dans la présentation en vidéo ci-dessous, le concept est simple et malin à la fois : qomp2 raconte l'histoire de la balle de Pong une fois qu'elle s'est échappée de l'écran !(un qui modifie la trajectoire de la balle de 45 degrés, et un qui la fait repartir en arrière avec un dash), et peut-être de gagner enfin sa liberté. Fruit d’une équipe de quatre personnes emmenée par Stuffed Wombat, un game designer spécialisé dans les jeux expérimentaux, qomp a été salué pour sa simplicité, sa brièveté, son esthétique dépouillée et son game design astucieux. Pour qomp2, Atari s’est associé avec le studio Graphite Lab basé à St. Louis et à l’origine de titres Atari tels que Kombinera, Mr. Run and Jump et le futur Rollercoaster Tycoon Adventures Deluxe. Selon Wade Rosen, président et directeur général d’Atari :sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Atari VCS (bien entendu) et sur iOS et Android.