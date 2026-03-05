TikTok refuse de chiffrer les messages privés… et son explication surprend
Par Laurence - Publié le
Alors que la plupart des grandes plateformes de messagerie adoptent désormais le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour protéger les échanges entre utilisateurs, TikTok a confirmé qu’elle ne comptait pas du tout introduire cette technologie dans ses messages privés. Voilà bien une décision qui risque de susciter des inquiétudes sur la confidentialité des échanges entre utilisateurs.
Pour rappel, le chiffrement de bout en bout (End-to-End Encryption) permet de garantir que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire le contenu d’un message. Même l’entreprise qui exploite l’application ne peut pas accéder aux conversations.
Cette technologie est devenue un standard dans la plupart des services de messagerie. Elle est utilisée par iMessage, FaceTime, WhatsApp, ou encore Signal. D’autres plateformes sont également en train de l’adopter par défaut. Instagram travaille à l’activer automatiquement pour ses messages privés, tandis que Snapchat l’utilise déjà pour les photos et vidéos et prévoit de l’étendre aux messages texte.
Or, dans un contexte où tous cherchent à garantir leurs échanges, TikTok a expliqué à la BBC News qu’il ne comptait pas introduire le chiffrement de bout en bout dans ses messages directs. Selon l’entreprise, cette technologie pourrait compliquer les interventions des forces de l’ordre ou des équipes de sécurité en cas de problème.
La plateforme affirme que l’absence de chiffrement permettrait de mieux protéger les utilisateurs, en particulier les plus jeunes, en facilitant la détection de comportements dangereux ou illégaux dans les conversations privées.
Cette position va à contre-courant de l’évolution actuelle des services de messagerie, où la confidentialité des échanges est devenue un argument central. Elle intervient aussi dans un contexte sensible pour TikTok. Plus tôt cette année, les activités américaines de l’entreprise ont été séparées de sa maison mère chinoise, dans le but de garantir que les données des utilisateurs américains restent stockées aux États-Unis.
Malgré cela, certains observateurs restent sceptiques quant à l’indépendance réelle de la plateforme. L’absence de chiffrement de bout en bout pourrait donc alimenter les craintes d’un accès potentiel aux messages, que ce soit par les autorités chinoises… ou américaines.
Le choix de TikTok est quelque peu étonnant et relance un débat plus large entre protection de la vie privée et capacité d’intervention des autorités. Pour ses défenseurs, le chiffrement de bout en bout constitue une protection essentielle pour les utilisateurs. Pour ses détracteurs, il complique les enquêtes et la lutte contre certains contenus illégaux. Dans ce contexte, TikTok semble avoir tranché en faveur d’une approche privilégiant la modération et la sécurité — au risque de susciter de nouvelles interrogations sur la confidentialité des échanges.
