Trop addictif, TikTok risque de verser un milliard d’amende à Bruxelles

Un design qui court-circuite l’autocontrôle

Des mesures jugées largement insuffisantes

Une enquête aux ramifications multiples

Une sanction potentiellement massive

Le Digital Services Act impose aux plateformes une responsabilité claire sur les effets de leurs produits, en particulier lorsqu’ils concernent les enfants et les adolescents

Qu’en penser ?



Ce dossier pourrait marquer un précédent majeur dans la régulation des grandes plateformes numériques en Europe, en faisant du design des applications un sujet central du droit numérique, au même titre que les contenus ou la publicité.

Selon le régulateur européen, TikTok ne se contenterait pas d’héberger du contenu viral, mais aurait. Défilement infini, lecture automatique des vidéos, notifications répétées et recommandations ultra-ciblées formeraient un écosystème pensé pour limiter les interruptions et encourager une consommation continue.Dans ses conclusions préliminaires, la Commission décrit un: l’exposition permanente à de nouveaux stimuli placerait l’utilisateur dans un état de réception quasi passive. Ce fonctionnement réduirait la capacité à décider consciemment de quitter l’application, favorisant des comportements compulsifs.Bruxelles estime également que TikTok disposait d’indicateurs internes particulièrement alarmants, notamment sur l’usage nocturne chez les mineurs, la fréquence d’ouverture de l’application ou la durée cumulée des sessions. Or, ces signaux n’auraient pas conduit à desLa plateforme met pourtant en avant plusieurs dispositifs censés limiter les excès : outils de suivi du temps d’écran, rappels de pause, contrôles parentaux. Pour la Commission,. Ils seraient trop simples à ignorer, trop complexes à configurer pour certaines familles, et surtout incapables de s’attaquer à la racine du problème : la logique même du design.Les autorités européennes estiment ainsi que, par exemple via des interruptions obligatoires, une limitation du défilement sans fin ou une remise à plat des algorithmes de recommandation, notamment durant la nuit.La Commission examine également l’effet tunnel des recommandations, les risques d’exposition à des contenus inadaptés liés à des déclarations d’âge erronées, ainsi que le respect des obligations en matière de protection des mineurs et de données personnelles.Certains chapitres ont déjà été clos : en 2025, TikTok a dû se conformer à des exigences renforcées concernant l’accès aux données pour la recherche et la transparence publicitaire. Le dossier sur le design addictif, en revanche, pourrait déboucher sur des sanctions lourdes.TikTok dispose désormais du droit de consulter le dossier et de présenter sa défense. Mais. Selon les estimations d’analystes financiers et cabinets spécialisés (2024–2025), le chiffre d’affaires de TikTok en Europe se situerait entre 15 et 20 milliards d’euros par an, soit une amende pouvant aller jusqu'à 1,2 milliard d'euros !, a rappelé Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission en charge de la souveraineté technologique.