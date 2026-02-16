iOS 26.4 amorce le chiffrement de bout en bout des messages RCS entre iPhone et Android
Par Laurence
Avec la première bêta d’iOS 26.4, Apple commence à tester le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS échangés entre iPhone et smartphones Android. Une étape importante, encore limitée, avant un déploiement plus large prévu ultérieurement.
La première bêta d’iOS 26.4 introduit en effet une phase de test préliminaire du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS sur iPhone. Mais il ne s’agit pas encore d’un lancement à grande échelle.
Apple prévient d’emblée que cette implémentation est volontairement limitée, pensée pour des essais restreints. Plus important encore, la fonction ne sera pas activée pour le grand public avec iOS 26.4. Elle indique que le chiffrement de bout en bout des messages RCS sera proposé ultérieurement, dans une future mise à jour d’iOS 26.
Jusqu’à présent, les échanges RCS entre iPhone et Android, bien plus modernes que les SMS, ne bénéficiaient pas du niveau de sécurité offert par iMessage. Le chiffrement de bout en bout vise précisément à combler cet écart, en garantissant que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire le contenu des messages.
Ce choix s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’Apple, qui met régulièrement en avant la protection des données personnelles comme un élément différenciant de son écosystème, y compris lorsqu’il s’ouvre davantage à des standards interopérables comme le RCS.
Depuis iOS 18.1, Apple a enfin ouvert une nouvelle ère pour les messages entre iPhone et Android en intégrant la prise en charge du RCS. Une évolution majeure, qui a permis d’enrichir les échanges avec des indicateurs de saisie, des accusés de lecture ou encore l’envoi de photos et vidéos en haute définition, là où les SMS et MMS montraient clairement leurs limites.
En mars dernier, Apple avait franchi une étape supplémentaire en annonçant son intention d’ajouter le chiffrement de bout en bout aux messages RCS. Après quelques indices dans la dernière bêta d'iOS 26.3, cette promesse commence aujourd’hui à prendre forme.
Dans sa forme actuelle, la prise en charge du chiffrement RCS dans iOS 26.4 ne semble pas encore finalisée. L’objectif est clairement de valider le fonctionnement, la compatibilité avec les opérateurs et l’interopérabilité avec les appareils Android, avant un déploiement plus large. Apple reste donc prudente, préférant avancer par étapes sur un sujet aussi sensible que la sécurité des communications.
Sans entrer dans tous les détails techniques, cette première implémentation repose sur les principes classiques du chiffrement de bout en bout : les clés de chiffrement sont générées et stockées sur les appareils des utilisateurs, sans que les serveurs intermédiaires puissent accéder au contenu des messages.
Il faudra encore attendre une prochaine version d’iOS 26 pour que cette protection soit réellement accessible à tous les utilisateurs d’iPhone échangeant avec des contacts Android. Mais une chose est sûre : Apple avance, doucement mais sûrement, vers une messagerie RCS plus sécurisée et plus cohérente avec ses standards de confidentialité.
Un premier aperçu dans iOS 26.4 bêta 1
Une confidentialité renforcée
Une intégration encore expérimentale
Qu'en penser ?
