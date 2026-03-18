Tim Cook joue les VRP en Chine après les concessions d’Apple

Qu'en penser ?



La visite de Tim Cook en Chine illustre l’équilibre délicat qu’Apple doit maintenir dans ce marché stratégique. Entre concessions économiques, dialogue avec les autorités et renforcement de son écosystème, la firme tente de sécuriser sa position face à une pression croissante. Mais malgré ces efforts, le message est clair : en Chine, Apple devra sans doute continuer à s’adapter — et faire des compromis — pour préserver sa place.