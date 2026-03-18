Tim Cook joue les VRP en Chine après les concessions d’Apple
Par Laurence - Publié le
Alors que les relations internationales se durcissent, Apple intensifie ses efforts en Chine. En effet, Tim Cook s’est rendu à Chengdu cette semaine pour participer aux célébrations des 50 ans d’Apple, dans un contexte marqué par une décision importante : la réduction des commissions de l’App Store dans le pays.
Le dirigeant a participé à un événement organisé dans un Apple Store de Chengdu, en présence notamment de la chanteuse chinoise Li Yuchun. Cette visite s’inscrit dans une série d’initiatives d’Apple pour marquer son anniversaire, après un concert d’Alicia Keys à New York.
Mais au-delà de l’aspect symbolique, ce déplacement revêt une dimension stratégique. Tim Cook doit également participer au China Development Forum à Pékin, où il rencontrera des développeurs, des partenaires locaux et des représentants du gouvernement.
Quelques jours avant cette visite, Apple a annoncé une mesure majeure : la baisse de sa commission standard sur l’App Store en Chine, qui passe de 30 % à 25 %. Cette décision, effective depuis le 15 mars, concerne les applications iOS et iPadOS, mais aussi les achats intégrés. Apple précise que cette évolution fait suite à des discussions avec les régulateurs chinois, dans un contexte de pression croissante sur les pratiques des grandes plateformes.
Malgré cette concession, les autorités chinoises ne semblent pas prêtes à relâcher la pression. Un média officiel du Parti communiste a récemment appelé Apple à aller plus loin, dénonçant des
En parallèle, Apple multiplie les initiatives pour consolider son image en Chine entre la mise en avant de ses engagements environnementaux, avec 55 milliards de litres d’eau économisés par ses fournisseurs, la promotion de ses technologies, comme un nouveau procédé de fabrication pour le MacBook Neo. Ou encore la diffusion de contenus pour développeurs sur la plateforme chinoise Bilibili, en amont de la WWDC 2026
L’objectif est clair : renforcer son écosystème local et maintenir sa position dans un marché clé. La Chine reste l’un des marchés les plus importants pour Apple, à la fois en termes de ventes et de production. Mais c’est aussi l’un des plus complexes, entre concurrence locale, exigences réglementaires et enjeux géopolitiques.
La visite de Tim Cook en Chine illustre l’équilibre délicat qu’Apple doit maintenir dans ce marché stratégique. Entre concessions économiques, dialogue avec les autorités et renforcement de son écosystème, la firme tente de sécuriser sa position face à une pression croissante. Mais malgré ces efforts, le message est clair : en Chine, Apple devra sans doute continuer à s’adapter — et faire des compromis — pour préserver sa place.
Une présence stratégique en Chine
Le dirigeant a participé à un événement organisé dans un Apple Store de Chengdu, en présence notamment de la chanteuse chinoise Li Yuchun. Cette visite s’inscrit dans une série d’initiatives d’Apple pour marquer son anniversaire, après un concert d’Alicia Keys à New York.
Mais au-delà de l’aspect symbolique, ce déplacement revêt une dimension stratégique. Tim Cook doit également participer au China Development Forum à Pékin, où il rencontrera des développeurs, des partenaires locaux et des représentants du gouvernement.
La Chine est extrêmement importante pour nous, rappelle-t-il.
Apple réduit ses commissions à 25 %
Quelques jours avant cette visite, Apple a annoncé une mesure majeure : la baisse de sa commission standard sur l’App Store en Chine, qui passe de 30 % à 25 %. Cette décision, effective depuis le 15 mars, concerne les applications iOS et iPadOS, mais aussi les achats intégrés. Apple précise que cette évolution fait suite à des discussions avec les régulateurs chinois, dans un contexte de pression croissante sur les pratiques des grandes plateformes.
Malgré cette concession, les autorités chinoises ne semblent pas prêtes à relâcher la pression. Un média officiel du Parti communiste a récemment appelé Apple à aller plus loin, dénonçant des
pratiques jugées monopolistiques. Le groupe américain reste notamment en tension avec des acteurs locaux majeurs comme Tencent ou ByteDance, sur la gestion de l’App Store. Ces critiques montrent que la réduction des commissions pourrait n’être qu’une première étape dans une relation plus complexe entre Apple et Pékin.
Une stratégie globale pour renforcer sa présence
En parallèle, Apple multiplie les initiatives pour consolider son image en Chine entre la mise en avant de ses engagements environnementaux, avec 55 milliards de litres d’eau économisés par ses fournisseurs, la promotion de ses technologies, comme un nouveau procédé de fabrication pour le MacBook Neo. Ou encore la diffusion de contenus pour développeurs sur la plateforme chinoise Bilibili, en amont de la WWDC 2026
L’objectif est clair : renforcer son écosystème local et maintenir sa position dans un marché clé. La Chine reste l’un des marchés les plus importants pour Apple, à la fois en termes de ventes et de production. Mais c’est aussi l’un des plus complexes, entre concurrence locale, exigences réglementaires et enjeux géopolitiques.
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La visite de Tim Cook en Chine illustre l’équilibre délicat qu’Apple doit maintenir dans ce marché stratégique. Entre concessions économiques, dialogue avec les autorités et renforcement de son écosystème, la firme tente de sécuriser sa position face à une pression croissante. Mais malgré ces efforts, le message est clair : en Chine, Apple devra sans doute continuer à s’adapter — et faire des compromis — pour préserver sa place.