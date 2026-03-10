F1 : Tim Cook fait la course en voiturette électrique dans l'Apple Park

Un arrêt au stand version Apple

Apple mise gros sur la Formule 1

La publication de cette vidéo intervient peu après le lancement officiel de la saison 2026, inaugurée par le Grand Prix d’Australie. Apple promet aux abonnés une couverture complète avec vidéo en 4K, Dolby Vision et plusieurs caméras embarquées, pour suivre la course sous différents angles. Avec ce partenariat, Apple confirme son ambition de transformer Apple TV+ et ses services associés en véritable plateforme sportive, en s’appuyant sur l’un des championnats les plus populaires au monde.

Dans la vidéo, on voit le grand patron d'Apple conduire non pas une F1 (remarque ça aurait pu être très drôle !) mais un petit véhicule électrique utilisé sur le campus, et ce, le long de la célèbre route circulaire entourant Apple Park. Il s’arrête ensuite à proximité du, star de l’écurie Red Bull Racing.La scène se transforme alors en. Le buggy s’immobilise dans une zone improvisée baptisée, petit clin d’œil à la phrase radio utilisée par les équipes de F1 pour demander à un pilote de rentrer aux stands.. Une fois l’opération terminée, Tim Cook repart aussitôt sur la route du campus.Cette vidéo s’inscrit dans une campagne promotionnelle plus large liée au nouveau partenariat d’Apple avec la discipline reine du sport automobile.Les abonnés peuvent désormais suivre l’intégralité du championnat directement via l’application, avec les séances d’essais libres, les qualifications, les courses Sprint et bien sûr chaque Grand Prix diffusé en direct ou à la demande.Les utilisateurs peuvent retrouver des contenus liés aux courses dans Apple Sports, suivre l’actualité dans Apple News, consulter les circuits dans Apple Maps, ou encore écouter les retransmissions audio via Apple Music.