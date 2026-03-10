F1 : Tim Cook fait la course en voiturette électrique dans l'Apple Park
Par Laurence - Publié le
Une fois n'est pas coutume, Tim Cook a publié sur les réseaux sociaux une courte vidéo —certes promotionnelle— illustrant le nouveau dada d'Apple : la F1. Tournée autour du campus Apple Park, la séquence adopte un ton volontairement humoristique et reprend les codes d’un arrêt au stand.
Dans la vidéo, on voit le grand patron d'Apple conduire non pas une F1 (remarque ça aurait pu être très drôle !) mais un petit véhicule électrique utilisé sur le campus, et ce, le long de la célèbre route circulaire entourant Apple Park. Il s’arrête ensuite à proximité du pilote néerlandais Max Verstappen, star de l’écurie Red Bull Racing.
La scène se transforme alors en parodie de pit stop. Le buggy s’immobilise dans une zone improvisée baptisée
Cette vidéo s’inscrit dans une campagne promotionnelle plus large liée au nouveau partenariat d’Apple avec la discipline reine du sport automobile. À partir de la saison 2026, Apple TV est devenu le diffuseur exclusif de la Formule 1 aux États-Unis.
Les abonnés peuvent désormais suivre l’intégralité du championnat directement via l’application, avec les séances d’essais libres, les qualifications, les courses Sprint et bien sûr chaque Grand Prix diffusé en direct ou à la demande.
Apple cherche également à intégrer la Formule 1 dans plusieurs de ses services. Les utilisateurs peuvent retrouver des contenus liés aux courses dans Apple Sports, suivre l’actualité dans Apple News, consulter les circuits dans Apple Maps, ou encore écouter les retransmissions audio via Apple Music.
La publication de cette vidéo intervient peu après le lancement officiel de la saison 2026, inaugurée par le Grand Prix d’Australie. Apple promet aux abonnés une couverture complète avec vidéo en 4K, Dolby Vision et plusieurs caméras embarquées, pour suivre la course sous différents angles. Avec ce partenariat, Apple confirme son ambition de transformer Apple TV+ et ses services associés en véritable plateforme sportive, en s’appuyant sur l’un des championnats les plus populaires au monde.
Un arrêt au stand version Apple
Dans la vidéo, on voit le grand patron d'Apple conduire non pas une F1 (remarque ça aurait pu être très drôle !) mais un petit véhicule électrique utilisé sur le campus, et ce, le long de la célèbre route circulaire entourant Apple Park. Il s’arrête ensuite à proximité du pilote néerlandais Max Verstappen, star de l’écurie Red Bull Racing.
La scène se transforme alors en parodie de pit stop. Le buggy s’immobilise dans une zone improvisée baptisée
Tim Box Box, petit clin d’œil à la phrase radio utilisée par les équipes de F1 pour demander à un pilote de rentrer aux stands. Une équipe de mécaniciens intervient alors pour effectuer un changement de pneus éclair, avec le même rythme ultra-rapide des arrêts au stand. Une fois l’opération terminée, Tim Cook repart aussitôt sur la route du campus.
Apple mise gros sur la Formule 1
Cette vidéo s’inscrit dans une campagne promotionnelle plus large liée au nouveau partenariat d’Apple avec la discipline reine du sport automobile. À partir de la saison 2026, Apple TV est devenu le diffuseur exclusif de la Formule 1 aux États-Unis.
Les abonnés peuvent désormais suivre l’intégralité du championnat directement via l’application, avec les séances d’essais libres, les qualifications, les courses Sprint et bien sûr chaque Grand Prix diffusé en direct ou à la demande.
Apple cherche également à intégrer la Formule 1 dans plusieurs de ses services. Les utilisateurs peuvent retrouver des contenus liés aux courses dans Apple Sports, suivre l’actualité dans Apple News, consulter les circuits dans Apple Maps, ou encore écouter les retransmissions audio via Apple Music.
Qu'en penser ?
La publication de cette vidéo intervient peu après le lancement officiel de la saison 2026, inaugurée par le Grand Prix d’Australie. Apple promet aux abonnés une couverture complète avec vidéo en 4K, Dolby Vision et plusieurs caméras embarquées, pour suivre la course sous différents angles. Avec ce partenariat, Apple confirme son ambition de transformer Apple TV+ et ses services associés en véritable plateforme sportive, en s’appuyant sur l’un des championnats les plus populaires au monde.