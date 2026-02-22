Apple préparerait au moins 5 annonces produits pour le 4 mars !

Qu'en penser ?



Sans keynote spectaculaire, Apple semble vouloir miser sur une communication étalée et maîtrisée, tout en maintenant l’attention sur plusieurs jours. Si les informations de Bloomberg se confirment, cette semaine du 2 au 4 mars pourrait bien constituer l’un des lancements les plus riches de ces dernières années, et donner le ton de la stratégie matérielle d’Apple pour 2026.