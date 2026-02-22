Apple préparerait au moins 5 annonces produits pour le 4 mars !
Par Laurence - Publié le
Apple s’apprête à lancer l’année 2026 sur les chapeaux de roues. Selon Bloomberg, la firme de Cupertino prévoirait au moins cinq annonces majeures dans les jours précédant son événement du 4 mars, organisé simultanément à New York, Londres et Shanghai. Ce rendez-vous ne devrait pas prendre la forme d’une keynote classique, mais pourrait néanmoins marquer une succession dense de nouveautés.
Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman explique que l’événement du 4 mars serait en réalité le point d’orgue d’une rafale d’annonces étalées sur trois jours.
Les communications débuteraient dès le lundi 2 mars, principalement via des communiqués de presse — et éventuellement de courtes vidéos — pour s’achever le mercredi avec l'évènement physique réservée à certains médias. Cette stratégie permettrait à Apple de multiplier les lancements sans produire une keynote traditionnelle, tout en conservant un temps fort en présentiel.
Toujours selon Bloomberg, au moins cinq nouveautés devraient être dévoilées, mêlant matériel, logiciels et puces. Parmi les annonces possibles figurent notamment un MacBook low-cost, un iPhone 17e, des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, un MacBook Air M5, un iPad Air M4, un iPad 12 A18, un Mac Studio M5 Max ou Ultra, et un Studio Display 2.
Mark Gurman estime que le MacBook à bas coût est
Autre indice allant dans le sens d’un renouvellement massif : plusieurs produits actuels seraient en fin de stock dans les Apple Store, notamment l’iPhone 16e, l’iPad Air M3, le MacBook Air M4 et les MacBook Pro M4 Pro/Max. Mais ce schéma est assez classique chez Cupertino, souvent observé à l’approche d’une mise à jour de gamme. Certaines annonces pourraient concerner des puces ou des évolutions logicielles...
Sans keynote spectaculaire, Apple semble vouloir miser sur une communication étalée et maîtrisée, tout en maintenant l’attention sur plusieurs jours. Si les informations de Bloomberg se confirment, cette semaine du 2 au 4 mars pourrait bien constituer l’un des lancements les plus riches de ces dernières années, et donner le ton de la stratégie matérielle d’Apple pour 2026.
