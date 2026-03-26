Avec iOS 27, Siri va accueillir Claude, Gemini et d'autres assistants IA concurrents
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple s'apprête à transformer Siri en plateforme ouverte. Avec iOS 27, attendu en septembre, les utilisateurs pourront connecter des assistants IA comme Claude, Gemini ou Perplexity directement dans Siri grâce à un système d'Extensions. Fini le deal exclusif avec ChatGPT, place au choix. L'annonce devrait être faite lors de la WWDC le 8 juin.
Le principe repose sur ce qu'Apple appelle les Extensions. Chaque application d'IA installée depuis l'App Store pourra s'intégrer à Siri, à la future application Siri autonome et aux autres fonctions d'Apple Intelligence. Vous pourrez activer ou désactiver chaque service depuis un menu dédié dans les réglages d'iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27. Une nouvelle section de l'App Store sera d'ailleurs consacrée à ces services, pour en ajouter facilement. Si vous avez Gemini ou Claude installé sur votre iPhone, vous pourrez envoyer vos requêtes à l'un ou l'autre directement via Siri, sans passer par leurs applications respectives.
La liste des assistants qui devraient fonctionner avec ce système est plutôt longue : Gemini de Google, Claude d'Anthropic, Perplexity, Alexa d'Amazon, Meta AI, Grok et Copilot de Microsoft. On ne sait pas encore si Apple mettra en place un processus de validation ou si n'importe quel chatbot pourra s'y connecter. Ce qui est sûr, c'est que ça met fin au modèle de partenariat exclusif avec ChatGPT, en place depuis l'intégration d'OpenAI dans iOS 18. Apple y gagne aussi au passage : les abonnements premium souscrits via l'App Store lui rapporteront une commission.
Cette ouverture aux concurrents s'inscrit dans une refonte bien plus large de Siri. Apple travaille sur une application dédiée qui fonctionnera comme un chatbot, avec une interface repensée. Le moteur de ce nouveau Siri reposera sur un modèle personnalisé basé sur Gemini de Google, qu'Apple pourra adapter et faire tourner en partie sur l'appareil. iOS 26.4 a d'ailleurs commencé à poser les bases en permettant aux chatbots de s'intégrer à CarPlay. La WWDC du 8 juin devrait lever le voile sur l'ensemble du projet.
Et comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, Apple passe d'un deal exclusif avec OpenAI à une logique de plateforme ouverte. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle pour nous : on pourra enfin choisir quel assistant IA répond quand on sollicite Siri, au lieu de se contenter de ChatGPT. Bon par contre, ça veut aussi dire qu'Apple admet, l'air de rien, que Siri seul ne suffit pas. On attend quand même de voir comment tout ça s'articule dans la pratique, et si l'expérience sera aussi fluide que celle de ChatGPT qui est déjà bien intégrée.
Comment ça marche
Le principe repose sur ce qu'Apple appelle les Extensions. Chaque application d'IA installée depuis l'App Store pourra s'intégrer à Siri, à la future application Siri autonome et aux autres fonctions d'Apple Intelligence. Vous pourrez activer ou désactiver chaque service depuis un menu dédié dans les réglages d'iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27. Une nouvelle section de l'App Store sera d'ailleurs consacrée à ces services, pour en ajouter facilement. Si vous avez Gemini ou Claude installé sur votre iPhone, vous pourrez envoyer vos requêtes à l'un ou l'autre directement via Siri, sans passer par leurs applications respectives.
Qui est compatible
La liste des assistants qui devraient fonctionner avec ce système est plutôt longue : Gemini de Google, Claude d'Anthropic, Perplexity, Alexa d'Amazon, Meta AI, Grok et Copilot de Microsoft. On ne sait pas encore si Apple mettra en place un processus de validation ou si n'importe quel chatbot pourra s'y connecter. Ce qui est sûr, c'est que ça met fin au modèle de partenariat exclusif avec ChatGPT, en place depuis l'intégration d'OpenAI dans iOS 18. Apple y gagne aussi au passage : les abonnements premium souscrits via l'App Store lui rapporteront une commission.
Un Siri repensé de fond en comble
Cette ouverture aux concurrents s'inscrit dans une refonte bien plus large de Siri. Apple travaille sur une application dédiée qui fonctionnera comme un chatbot, avec une interface repensée. Le moteur de ce nouveau Siri reposera sur un modèle personnalisé basé sur Gemini de Google, qu'Apple pourra adapter et faire tourner en partie sur l'appareil. iOS 26.4 a d'ailleurs commencé à poser les bases en permettant aux chatbots de s'intégrer à CarPlay. La WWDC du 8 juin devrait lever le voile sur l'ensemble du projet.
On en dit quoi ?
Et comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, Apple passe d'un deal exclusif avec OpenAI à une logique de plateforme ouverte. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle pour nous : on pourra enfin choisir quel assistant IA répond quand on sollicite Siri, au lieu de se contenter de ChatGPT. Bon par contre, ça veut aussi dire qu'Apple admet, l'air de rien, que Siri seul ne suffit pas. On attend quand même de voir comment tout ça s'articule dans la pratique, et si l'expérience sera aussi fluide que celle de ChatGPT qui est déjà bien intégrée.