Avec iOS 27, Siri va accueillir Claude, Gemini et d'autres assistants IA concurrents

On en dit quoi ?



Et comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, Apple passe d'un deal exclusif avec OpenAI à une logique de plateforme ouverte. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle pour nous : on pourra enfin choisir quel assistant IA répond quand on sollicite Siri, au lieu de se contenter de ChatGPT. Bon par contre, ça veut aussi dire qu'Apple admet, l'air de rien, que Siri seul ne suffit pas. On attend quand même de voir comment tout ça s'articule dans la pratique, et si l'expérience sera aussi fluide que celle de ChatGPT qui est déjà bien intégrée.